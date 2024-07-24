Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.5 комментариев
Путин подписал закон об отсрочке от призыва для работников прокуратуры и СК РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет нормы отсрочки от военной службы на сотрудников, работающих в органах прокуратуры и СК России.
Согласно сопроводительным материалам, отсрочка от призыва будет предоставляться, в частности, тем, кто поступил на службу в прокуратуру и Следственный комитет РФ после получения высшего образования по соответствующим специальностям, передает РИА «Новости».
Ранее отсрочка от призыва действовала для сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов РФ при наличии высшего образования и специальных званий. Кроме того, закон вводит освобождение от военных сборов для служащих указанных ведомств.