Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.5 комментариев
Опасность атаки беспилотников ВСУ объявили в Курской области
В Курской области объявлена угроза атак беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В своем Telegram-канале глава региона попросил граждан быть внимательными, добавив, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной угрозы.
Спустя 20 минут после объявления о потенциальной опасности Смирнов добавил, что в небе над Курской областью активно функционируют силы ПВО.
«Держитесь подальше от окон. Не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, так как они могут быть опасны», – подчеркнул врио губернатора.
Ранее сообщалось, что в Курской области дрон ВСУ атаковал комбайны.