Опасность атаки беспилотников ВСУ объявили в Курской области

Tекст: Кристина Цыцура

В своем Telegram-канале глава региона попросил граждан быть внимательными, добавив, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной угрозы.

Спустя 20 минут после объявления о потенциальной опасности Смирнов добавил, что в небе над Курской областью активно функционируют силы ПВО.

«Держитесь подальше от окон. Не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, так как они могут быть опасны», – подчеркнул врио губернатора.

Ранее сообщалось, что в Курской области дрон ВСУ атаковал комбайны.

