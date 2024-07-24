Эксперты усомнились во вреде Мосбирже от блокировки ее канала на YouTube

Tекст: Валерия Городецкая

«Сомневаюсь, что Мосбиржа как-то пострадает от блокировки своего канала на YouTube. И платформа это прекрасно понимает. Реальная цель площадки – это обычные инвесторы, которые получали новости от биржи в удобном для себя формате», – сказал Немкин.

Он выразил уверенность, что Мосбиржа создаст аккаунт на Rutube или на другом отечественном видеохостинге, где продолжит информировать граждан о своей работе. По мнению парламентария, американская платформа в очередной раз дискредитировала себя.

Первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что YouTube скрыл истинную причину блокировки «за очередной расплывчатой формулировкой».

«Удивляет только одно – почему платформа не сделала этого сразу же, как стало известно о введенных санкциях [США против Мосбиржи]? Видимо, ждала отмашки от своего куратора в Госдепе либо хотела растянуть эффект от санкций подольше, чтобы вся «радость» для акционеров не пришла в один день», – сказал он. По его словам, эффект от блокировки Мосбиржи «нулевой», она без проблем обзаведется новым аккаунтом на российской площадке.

Общественный деятель и правозащитник, глава движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков подчеркнул, что YouTube изображает объективность и следование закона только в случаях, когда это касается канала российской компании или блогера.

«Если же удалить деструктив, фейки или иной противоречащий закону контент просят власти России, YouTube неизменно слеп и глух. Странно только то, что платформа не заблокировала канал Мосбиржи моментально после введения санкций, обычно в случае связанного с Россией контента видеохостинг реагирует сразу, а не рассматривает обращения месяцами, как в остальных случаях», – заключил Шлыков.

Напомним, официальный канал Московской биржи был заблокирован на американском видеохостинге YouTube во вторник. В качестве причин блокировки сервис указывал «нарушение условий использования YouTube».