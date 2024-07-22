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Мишустин в Магадане посмотрел на результаты «генеральной уборки» в бухте Нагаева
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе поездки в Магадан посмотрел на результаты реализации проекта «Генеральная уборка» в бухте Нагаева, откуда подняли 20 затонувших судов.
Мишустин в эти дни находится в Магаданской области с рабочей поездкой. В понедельник премьер-министр посетил Магаданский морской рыбный порт, который находится в акватории бухты Нагаева, передает РИА «Новости».
Глава департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин продемонстрировал Мишустину итоги проекта по подъему затонувших кораблей и заявил, что те суда, которые на протяжении 30 лет загрязняли акваторию, сейчас полностью удалены из бухты.
По словам Мишустина, правительство следило за этой работой, 20 судов было удалено, из них четырнадцать – за счет федерального бюджета, и шесть судовудалили местные предприниматели.
Он также выразил благодарность всем, кто принимал участие в этой работе, чтобы бухта обрела свой первоначальный вид.
«Природе не надо мешать. И, мне кажется, что ничего красивее вот этого места и придумать невозможно. Посмотрите, какая красота», – отметил Мишустин, обернувшись на акваторию.
Ранее в понедельник в Магадане премьер-министр России Михаил Мишустин посетил парк «Маяк», пообщался с местными жителями и гостями города.