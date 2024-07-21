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ПВО России сбила две ракеты ATACMS над Херсонской областью
Сальдо: ПВО России утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS над Херсонской областью
Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью, враг пытался атаковать Крым, осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, ПВО России утром в воскресенье сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью, которыми ВСУ пытался атаковать Крым, передает РИА «Новости». Сальдо добавил, что осколки снарядов упали вдали от жилья, жертв, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, в пятницу Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра.