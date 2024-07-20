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    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

    5 комментариев
    20 июля 2024, 11:39 • Новости дня

    WSJ: Стрелявший в Трампа заранее изучил местность при помощи дрона

    Wall Street Journal: Стрелявший в Трампа заранее изучил местность при помощи дрона

    Tекст: Александра Юдина

    Совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа перед предвыборным митингом Мэтью Крукс изучал при помощи дрона место проведения мероприятия, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, Крукс запустил по запрограммированной траектории полета дрон для изучения территории выставочного комплекса Butler Farm Show, передает РИА «Новости».

    Также в статье указано, что задержанный несколько раз запускал дрон. Кроме того, Крукс активно изучал выставочный комплекс после того, как стало известно о времени и месте проведения мероприятия.

    Помимо прочего, в машине мужчины была обнаружена взрывчатку, бронежилет и около ста патронов.

    Напомним, накануне в США допустили новые покушения на Трампа в ближайшие недели.

    19 июля 2024, 13:44 • Новости дня
    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов

    Американист Дудаков: Байдена спрятали в бункере в надежде пересидеть бурю

    Американист оценил данные о намерении Байдена сняться с выборов
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Замена демократами Джо Байдена на другого кандидата может создать огромное количество проблем юридического характера. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о призыве Барака Обамы к Байдену задуматься о «жизнеспособности» собственной кандидатуры. На этом фоне СМИ сообщили, что глава Белого дома намерен выйти из предвыборной гонки.

    «До сих пор Джо Байден и его семья, хотя и находились в определенной политической осаде, не намерены были сдаваться и отказываться от участия в выборах. При этом пресса на протяжении последних двух-трех недель прочит выход политика из гонки. Такой сценарий возможен, но пока сообщения СМИ выглядят как вброс, к ним стоит относиться с должной долей скепсиса», – считает американист Малек Дудаков.

    Он также указал на возросшее число демократов, которые выступают за то, чтобы заменить Байдена на другого кандидата. С таким призывом, напомнил собеседник, выступили такие видные деятели Демпартии, как Чак Шумер, Хаким Джеффрис, Нэнси Пелоси, а также Барак Обама.

    «Однако они все понимают, что менять Байдена сейчас уже очень поздно. Этот процесс может создать огромное количество проблем юридического характера, поскольку дедлайн для регистрации кандидатов заканчивается. Также непонятным остается то, кто будет контролировать предвыборный бюджет, если Байден все же выйдет из гонки», – уточнил политолог.

    Тем не менее в Штатах активно обсуждается замена Байдена на Камалу Харрис. «В случае реализации этого сценария, стоит ожидать длительных баталий внутри партии за позицию вице-президента. На текущий момент рассматриваются несколько кандидатур, включая сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келли, губернатора Кентукки Энди Бешира, а также Джоша Шапиро из Пенсильвании», – отметил спикер.

    Пока же внутри Демпартии наблюдается очень сложная и неопределенная ситуация, добавил он. «С одной стороны, члены партии затягивают виртуальное голосование делегатов. С другой – Байдену играет на руку история с ковидом, потому что пока он болен и не участвует в предвыборных мероприятиях, в прессе не будут появляться новые ляпы и оговорки политика. Президента фактически спрятали в бункере. И сделали это члены команды, готовые идти до конца. Они надеются, что эту бурю удастся пересидеть», – заключил Дудаков.

    Ранее бывший президент США от Демократической партии Барак Обама счел, что его однопартийцу Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько «жизнеспособна» будет его кандидатура на предстоящих выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

    Несмотря на то, что Обама публично вступился за Байдена после провала последнего на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, по данным издания, он беспокоится, что рейтинги действующего президента продолжают падать. Как отмечает WP, во время закулисных бесед экс-президент проявил глубокую вовлеченность в обсуждение будущей кампании Байдена и провел разговоры об этом со многими демократами.

    Внутри Демпартии все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена. По информации источников газеты The New York Times, лидер демократов в Сенате Чак Шумер и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на минувшей неделе в частном порядке сказали президенту США о глубокой обеспокоенности его шансами на выборах в ноябре. Шумер и Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

    По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, тогда Байден ответил обоим лидерам, что он планирует победить. При этом отмечено, что в последние дни политик стал более восприимчивым к аргументам о том, почему ему следует отказаться от участия в выборах. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Байден может объявить о выходе из президентской гонки уже на этих выходных.

    Как уточнили источники Newsmax, политик не станет поддерживать Камалу Харрис, а позволит выбрать себе замену съезду Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке. При этом получить номинацию от демократов на пост президента также могут губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.

    Напомним, Байден заявил о своей готовности покинуть президентскую гонку в случае проблем со здоровьем. «Я думаю, то единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости. Я уже продемонстрировал, что знаю, что делать с США. Но мне предстоит сделать еще многое, и я не хочу отказываться от президентской кампании», – уточнил он.

    Тем временем Белый дом объявил, что Байден заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию. Однако западная пресса и пользователи Сети подвергли сомнению правдивость диагноза. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что ковид у Байдена нужен Демпартии для выработки нового плана.

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    18 июля 2024, 08:59 • Новости дня
    Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam

    Fox News: Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam

    Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания Томас Мэттью Крукс перед покушением оставил угрожающее послание на игровой платформе Steam, сообщил канал Fox News.

    Как рассказал телеканалу сенатор Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг), Секретная служба США получила сообщения о странном поведении Крукса более чем за час до стрельбы, его идентифицировали как подозрительного, так как у него были замечены дальномер и рюкзак, передает ТАСС.

    На платформе Steam он заявил, что 13 июля состоится некая «премьера», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox New.

    Правоохранительные органы в США пока не выявили мотивы Крукса.

    Ранее CBS News сообщил, что снайпер успел сфотографировать стрелка, увидев, как тот прицеливается, за пару минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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    17 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе

    Дробницкий: Трампу придется зачистить Госдеп от демократов при назначении Гренелла

    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе
    @ VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кандидатура Ричарда Гренелла выглядит подходящей для поста госсекретаря. Однако ему не удастся довести до ума инициативы республиканцев без предварительной зачистки Госдепа от засилия демократов. Это и станет главной задачей Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа.

    «Ричард Гренелл выглядит крайне амбициозным политиком. Он достаточно молод, однако уже успел неплохо зарекомендовать себя на посту посла США в Германии. Кроме того, он симпатизирует Трампу и разделяет многие его политические идеи. Поэтому его возможное назначение на пост государственного секретаря выглядит ожидаемым», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако в случае победы на грядущих выборах личность главного дипломата Штатов не будет сильно заботить Республиканскую партию. Дело в том, что конкуренты демократов столкнутся с гораздо более значимой проблемой: необходимостью зачистки округа Колумбия от сил, не желающих идти в фарватере политики Трампа», – подчеркивает эксперт.

    «Напомню, что данный вопрос имел принципиальное значение для экс-главы США во время его президентского срока. Тогда многие из его внешнеполитических инициатив проваливались из-за сопротивления оппонентов, влияние которых сохранялось на необычайно высоком уровне. Его госсекретари не могли особо изменить ситуацию», – уточняет собеседник.

    «Положение дел с тех пор не особо изменилось. Неважно, насколько сильным окажется Гренелл. Одолеть коллективное сопротивление оппонентов из Демократической партии в одиночку ему не удастся. Поэтому главной задачей Трампа в случае его избрания станет создание условий для комфортной работы его дипломатов», – указывает он.

    «Однако Гренелл успел поделиться интересной идеей о создании автономных зон на Украине. Непонятным остается, разделяет ли его инициативу Дональд Трамп. Скорее всего, речь идет о формировании городов-государств на территории страны с целью недопущения их освобождения Россией или оказания Москвой на них влияния в будущем», – добавляет он.

    «Проект, возможно, будет подразумевать суверенное или автономное существование стратегически важных регионов или центров, таких как Одесса. На самом деле, сторонников такого подхода в США немало. Большая часть приверженцев школы реализма в международных отношениях согласны с прагматичностью данной идеи», – заключает Дробницкий.

    Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Bloomberg. До этого он являлся послом США в Германии. При этом кандидат на пост главного дипломата страны выступил с рядом предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    В частности, он не исключил возможности создания на территории страны автономных регионов. Однако он отказался уточнить детали указываемой инициативы. Кроме того, по его мнению, несмотря на многочисленные призывы Зеленского, Украину не стоит в ближайшее время принимать в НАТО.

    Между тем фигура Ричарда Гренелла неоднократно обсуждалась в американских СМИ еще во времена президентства Трампа. Так, во время его назначения на пост директора национальной разведки в медиа началась колоссальная кампания, выступавшая с критикой его кандидатуры. Тем не менее его публичная защита в основном основывалась на факте гомосексуальности политика. Например, издание Brookings назвало приход открытого гея на столь высокий пост «историческим событием».

    Кроме того, именно он выступал инициатором вывода около 9700 американских военнослужащих из Германии. «Мы устали слишком много платить за оборону других стран», – цитировало его Politico. При этом он активно ссылался на то, что данный шаг долгое время планировался внутри администрации Трампа.

    Гренелл также зарекомендовал себя в качестве ярого противника реализации проекта «Северный поток – 2». В частности, он заявлял о том, что компании, работающие над трубопроводом, всегда будут находиться в зоне риска попадания под санкции, напоминает портал Clean Energy Wire.

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    18 июля 2024, 00:56 • Новости дня
    Захарова обвинила Израиль в превращении работы в ООН в балаган

    Захарова раскритиковала делегацию Израиля в ООН за превращение дипломатической работы в балаган

    Захарова обвинила Израиль в превращении работы в ООН в балаган
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники постпредства Израиля при ООН регулярно превращают дипломатическую работу в балаган, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала в Telegram инцидент на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Она отметила, что после завершения выступления постпреда Израиля «на галерке, где обычно присутствуют журналисты и гости, несколько человек начали истошно вопить».

    Как пояснила Захарова, учитывая покушение на Дональда Трампа в США, собравшиеся в зале ООН «люди вздрогнули от внезапных резких звуков», но выяснилось, что «это не теракт, а некий политический перфоманс». При этом «половина подумала, что выкрикиваются слова в поддержку Палестины, другая половина, что речь – об освобождении израильских заложников».

    По словам Захаровой, «специально приглашенные постпредством Израиля клакеры» не просто устроили «глупую» акцию, многие в зале решили, что это пропалестинские активисты. «Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет», – заявила она.

    «Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?», –заявила Захарова.

    Она выразила опасения, что через некоторое время «гости» одной из делегаций примутся мешать работе СБ «разными оригинальными способами». «Не буду перечислять, какими», – заявила Захарова, добавив смайл.

    Напомним, сообщалось, что выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку попытались сорвать активисты, но их вывели из зала. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что они были гостями израильской делегации.

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    18 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    CBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
    CBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Снайпер успел сфотографировать стрелка, увидев как тот прицеливается, за пару минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает CBS News.

    Уточняется, что тактическая группа состояла из трех снайперов, которые находились внутри здания, которое стрелок использовал при нападении, передает телеканал 360.

    Затем в командный пункт передали информацию о том, что 20-летний Томас Мэттью Крукс смотрит в прицел. Также снайпер сделал фотографию стрелка и вызвал подкрепление.

    Позднее двое сотрудников местной полиции стали забираться на крышу, на одного из них Крукс направил винтовку, после чего начал стрелять по участникам митинга.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы молодого человека пока остаются неизвестными. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

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    20 июля 2024, 02:33 • Новости дня
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор», – приводит ТАСС цитату Трампа.

    По словам Трампа, если его изберут следующим президентом США, он сможет собрать все стороны конфликта на Украине вместе за одним столом для переговоров, чтобы они смогли достичь соглашения и положить конец насилию.

    В свою очередь Зеленский заявил, что договорился о личной встрече с Трампом и будет обсуждать с ним шаги, которые помогут установить прочный и справедливый мир на Украине.

    Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением его кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии. Он выразил осуждение в связи с покушением, которое было совершено на американского лидера.

    Напомним, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа.


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    19 июля 2024, 06:25 • Новости дня
    Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»

    Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии «ради всей Америки»

    Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что с гордостью принимает номинацию в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.

    «Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки. Потому что нет победы в том, чтобы выиграть для половины Америки», – приводит его слова ТАСС.

    Трамп выразил уверенность, что через четыре месяца республиканцев ждет «невероятная победа, которая ознаменует собой начало величайших четырех лет в истории» США. Он обещал, что в случае его победы на выборах, США ждет «эпоха мира и процветания», передает РИА «Новости».

    Трамп рассказал о покушении на него: «Повсюду (по моему лицу) лилась кровь, и все же в каком-то смысле я чувствовал себя в полной безопасности, потому что Бог был на моей стороне». По его словам, как только он услышал «громкий свистящий звук» и почувствовал, как что-то ударило его по уху, то сразу понял – «это может быть только пуля». «Я сразу понял, что на нас напали, и одним движением бросился на землю», – сказал он.

    Как заявил Трамп, «пули продолжали свистеть, когда очень храбрые агенты секретной службы бросились на сцену».

    Трамп считает, что «выборы должны быть посвящены проблемам», которые стоят перед США, а также «тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой».

    Он призвал не «криминализировать инакомыслие» и не «демонизировать политические разногласия». Сейчас такие действия распространены в США «на невиданном ранее уровне», сказал Трамп, призвав Демократическую партию перестать «навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии». «Тем более, что это неправда», – заявил Трамп.

    Он обещал, что «США вновь вернут себе уважение» и что «ни одна страна не поставит под сомнение мощь» США, границы станут «полностью безопасными», а экономика «будет процветать». Для этого, по его словам, страну необходимо избавить от «провального и некомпетентного руководства».

    Напомним, накануне Джеймс Дэвид Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США в команде с Дональдом Трампом.

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    18 июля 2024, 14:37 • Новости дня
    В США начал набирать обороты флешмоб с заклеенными ушами
    В США начал набирать обороты флешмоб с заклеенными ушами
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители США стали заклеивать уши, чтобы поддержать президента США Дональда Трампа, следует из распространенных в Сети видео.

    Американцы устроили флешмоб: заклеили уши, чтобы таким образом поддержать 45-го президента США Дональда Трампа на съезде республиканцев, передает Ura.ru.

    Ранее Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.

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    18 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Вэнс официально согласился участвовать в выборах в США вместе с Трампом

    Вэнс официально дал согласие баллотироваться на пост вице-президента США

    Вэнс официально согласился участвовать в выборах в США вместе с Трампом
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Джеймс Дэвид Вэнс официально сообщил, что согласен баллотироваться на пост вице-президента США в команде с Дональдом Трампом, который претендует на должность главы американского государства.

    Вэнс заявил на национальном съезде республиканцев в Милуоки (штат Висконсин), что «польщен» предложением баллотироваться от Республиканской партии и с благодарностью принимает это предложение, передает ТАСС.

    Он прокомментировал покушение на Трампа: «Хотел бы, чтобы все американцы посмотрели видео того, как четверть дюйма отделила убийцу от того, чтобы забрать его жизнь».

    Как заявил Вэнс, противники Трампа утверждали, что тот «тиран», которого необходимо «остановить любой ценой», но Трамп «ответил тем, что призвал к национальному единству и спокойствию прямо сразу после того, как убийце почти удалось лишить его жизни».

    Вэнс призвал «подумать о всей той лжи», которую распространяли про Трампа, а затем «взглянуть на фото, где он, непокорно вскидывая кулак, поднимается на ноги в Пенсильвании, и вся Америка была рядом с ним».

    По мнению Вэнса, действующий президент США Джо Байден, будучи «карьерным политиком», поддержал в разные годы невыгодные торговые соглашения с Мексикой и Китаем, которые лишили американцев «бесчисленного числа» рабочих мест. США оказались заполнены «дешевыми китайскими товарами, дешевой иностранной рабочей силой», а также «смертельным фентанилом из Китая».

    Вэнс подчеркнул проблему наркозависимости в США и заявил, что ответственность за нее несет «американский правящий класс».

    Кроме того, Байден «поддержал разрушительное вторжение в Ирак», заявил Вэнс. Он заверил, что Трамп в случае победы на выборах станет применять военную силу за рубежом лишь в том случае, когда не окажется другого выхода.

    По его словам, «Байден облажался, и обществу пришлось за это платить».

    Вэнс заявил, что США «нужен такой лидер, который не пляшет под дудку крупного бизнеса, а отвечает перед рабочими, теми, кто является членами профсоюза, и теми, кто не является». «Лидер, который не продается транснациональным корпорациям, а будет защищать американские компании и американскую промышленность», – заявил Вэнс, отметив, что прежде власти США «раз за разом подводили» свой народ.

    Союзники США сами будут нести ответственность за обеспечение своей безопасности и поддержание мира, заверил он.

    Напомним, Трамп стал официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии США, съезд которой проходит в штате Висконсин. При этом кандидатом в вице-президенты выбран Вэнс – сенатор от штата Огайо, которого действующий президент Джо Байден уже назвал «клоном Трампа во всех вопросах».

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    19 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Трамп собрался провести телефонный разговор с Зеленским
    Трамп собрался провести телефонный разговор с Зеленским
    @ Sarsenov Daniiar/President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу экс-президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил CNN.

    Это будет первый разговор Трампа с Зеленским после того, как Трамп покинул Белый дом, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о том, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Зеленский говорил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине за сутки. Он отметил, что Трамп не остановил конфликт в Донбассе, когда занимал пост президента США.

    Зеленский заявил: «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни».

    Кроме того, Трамп называл Зеленского величайшим торговцем среди политиков. По его словам, Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще.

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    19 июля 2024, 06:57 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении урегулировать конфликт на Украине

    Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и остальные «созданные» администрацией Байдена международные кризисы

    Трамп заявил о намерении урегулировать конфликт на Украине
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Дональд Трамп, который согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии, заявил, что завершит все международные кризисы, «созданные» нынешней администрацией США, включая конфликт на Украине.

    Трамп выразил уверенность, что сможет «закончить каждый международный кризис, который создала нынешняя администрация», в том числе конфликт на Украине. По словам Трампа, вооруженного конфликта между Россией и Украиной «никогда бы не произошло», будь он главой американского государства, передает РИА «Новости».

    Деятельность администрации Джо Байдена Трамп назвал «позорной», а нанесенный США ущерб – «немыслимым». «Вместе мы восстановим наше общее видение, мощь, компетенции и здравый смысл», – сказал он, отметив, что Байден вошел в «десятку худших президентов» США.

    Трамп заверил, что в случае победы на выборах начнет сокращать государственный долг страны, снизит инфляцию и налоги, увеличит объемы добычи энергоносителей, передает ТАСС.

    Трамп пообещал, что США «будут доминировать в энергетике» и обеспечивать энергоресурсами не только себя, но и весь мир. Он заявил, что в период его президентства США «были энергетически независимыми». Трамп заверил, что «скоро будет еще лучше, чем было тогда».

    Напомним, Трамп на съезде республиканцев в Милуоки заявил, что с гордостью принимает номинацию в качестве кандидата на пост главы государства от Республиканской партии.

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    19 июля 2024, 15:42 • Новости дня
    Цукерберг оценил реакцию Трампа на покушение

    Цукерберг назвал реакцию Трампа на покушение одним из самых крутых зрелищ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основатель компании Meta* Марк Цукерберг заявил в интервью агентству Bloomberg, что реакция бывшего президента США Дональда Трампа на покушение является одним из самых крутых зрелищ, свидетелем которых он когда-либо становился.

    По его словам, видеть, как Дональд Трамп встает после того, как в него выстрелили и поднимает кулак, а на фоне флаг США – это одна из самых крутых вещей, которые я когда-либо видел в своей жизни, передает РИА «Новости».

    Цукерберг добавил, что сложно не проникнуться борьбой экс-президента. «Я думаю, именно поэтому многим людям нравится Трамп», – сказал он.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп на национальном съезде республиканцев в Милуоки рассказал о чувстве безопасности во время покушения из-за того, что он ощущал божественную поддержку.

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    17 июля 2024, 14:39 • Новости дня
    Трамп описал отношения с Путиным
    Трамп описал отношения с Путиным
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп, который участвует в президентской гонке, считает, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

    В интервью Bloomberg он признался, что они с Путиным «хорошо ладили». Кроме того, Трамп считает, что между ним и российским лидером никогда не было ситуаций, которые могли привести к войне, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп допустил ослабление санкций в отношении России.

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    17 июля 2024, 22:51 • Новости дня
    Спецпрокурор обжаловал закрытие в суде США дела против Трампа

    Спецпрокурор Смит подал апелляцию на решение суда во Флориде о закрытии дела против Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Подана апелляция на решение федерального суда Южного округа штата Флорида о закрытии дела против экс-президента США Дональда Трампа, которое касается ненадлежащего обращения с секретными документами, свидетельствует соответствующее уведомление.

    Специальный прокурор Джек Смит обжаловал решение суда Флориды в Апелляционном суде США, передает ТАСС.

    Напомним, федеральный суд Южного округа штата Флорида отклонил обвинения по делу против Трампа. Суд решил, что назначение Смита не соответствует «положению о назначениях Конституции США».

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    17 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Артист Джек Блэк отменил тур группы из-за шутки о покушении на Трампа

    CNN: Артист Джек Блэк отменил тур группы из-за шутки о покушении на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский актер кино и озвучивания, комик и музыкант Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на экс-президента США Дональда Трампа, вызвавшей негативную реакцию, сообщает канал CNN.

    По сообщению телеканала, на концерте группы в Сиднее Блэк преподнес Гэссу торт, чтобы поздравить с днем рождения, и попросил его загадать желание, на что тот ответил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа», передает РИА «Новости».

    Как сообщает CNN, сатирическая рок-группа Джека Блэка Tenacious D отменила оставшийся тур из-за негативной реакции, которую вызвала шутка Гэсса. Австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что группа Tenacious D должна быть незамедлительно депортирована из страны, и назвал реплику Гэсса «отвратительной и неприемлемой». Австралийский радиоведущий Кайл Сандилендс также заявил, что больше не будет принимать участие в интервью с Блэком и Гэссом.

    Сам Блэк заявил CNN, что был «ошарашен» высказыванием Гэсса и ни в коем случае не поощряет политическое насилие. Гэсс уже извинился за шутку на концерте в своих соцсетях и назвал ее «ужасной ошибкой».

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем.

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