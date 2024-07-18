Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.5 комментариев
Казахстанский шоумен попросил прощения у Путина
Казахстанский шоумен Адамбай попросил прощения у Путина
Казахстанский шоумен, продюсер и актер Нуртас Адамбай извинился перед президентом России Владимиром Путиным за критику в его адрес и поблагодарил его за борьбу за семейные ценности.
Адамбай опубликовал пост с извинениями на своей странице в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской).
«Прошу прощения у Владимира Путина за то, что осуждал и злился на него по своей глупости», – написал Адамбай, передает ТАСС.
Он поблагодарил Путина за его борьбу «против пропаганды непотребных вещей в своей стране». Кроме того, шоумен извинился перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и белорусским лидером Александром Лукашенко за критику в их адрес.
Нуртас Адамбай – казахстанский комедийный актер, режиссер, продюсер и сценарист, участник команды КВН «Астана.kz».
Ранее певец Эдуард Шарлот извинился перед президентом России Владимиром Путиным и всеми россиянами за оскорбительные видеоролики.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ