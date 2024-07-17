Россия и Венгрия начали искать способ возобновить поставки нефти

  • Новость часаИз украинского плена возвращены 95 российских военнослужащих
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    МИД: США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России
    Нанесен ракетный удар по командному пункту СБУ в Киеве
    Лавров: Ультиматумы Запада в отношении России обречены на провал
    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» с Россией
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    Трамп описал отношения с Путиным
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    7 комментариев
    17 июля 2024, 14:41 • Новости дня

    Россия и Венгрия начали искать способ возобновить поставки нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт совместно с энергетическими компаниями Mol и «Лукойл» ищут способы возобновить поставки российской нефти, которые были прерваны из-за «правовой ситуации» на Украине, через которую пролегает нефтепровод «Дружба», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сейчас «Лукойл» не может осуществлять поставки в Венгрию из-за сложившейся на Украине «правовой ситуации», заявил Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает «Коммерсант».

    «Сейчас мы работаем над правовым решением», – сказал он.

    В 2019 году «Лукойл» и Mol подписали соглашение о долгосрочных поставках нефти, предусматривающее ежегодные объемы в 4 млн тонн до 2024 года. Сийярто сообщал, что Венгрия получает 80% российской нефти через Белоруссию.

    Ранее в Венгрии назвали Россию надежным поставщиком газа и нефти.

    17 июля 2024, 08:48 • Новости дня
    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей

    Голландская журналистка заявила, что санкции ЕС не повлияли на жизнь москвичей

    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Проживающая в Москве с 2022 года журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заверила, что новые санкции ЕС не оказали существенного влияния на жизнь в российской столице.

    По ее словам, в магазинах Москвы по-прежнему можно найти практически все товары, а доступ к информации из различных источников, включая западные СМИ, остается открытым, передает РИА «Новости».

    Ван ден Энде добавила, что «в Москве ситуация очень хорошая».

    «В отличие от образа России, транслируемого западными СМИ, в Москве царит спокойная атмосфера, люди свободно передвигаются по городу», – подчеркнула она.

    Кроме того, журналистка добавила, что в западных СМИ пишут противоположное тому, что есть на самом деле.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что провальная санкционная политика нанесла больший ущерб европейской экономике, чем российской.

    Коментарии (38)
    15 июля 2024, 15:45 • Новости дня
    Рар рассказал, чем страны ЕС могут навредить Венгрии и Орбану из-за России

    Политолог Рар: Руководство ЕС всерьез рассматривает сценарии лишения Венгрии статуса председателя

    Рар рассказал, чем страны ЕС могут навредить Венгрии и Орбану из-за России
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Продвижение Орбаном мирной инициативы по украинскому конфликту вызывает в Брюсселе беспокойство. ЕС настроен на дальнейшую конфронтацию с Россией, в связи с чем против Будапешта могут быть применены серьезные санкции, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании ситуации на Украине.

    «Страны Евросоюза будут игнорировать и бойкотировать венгерские предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Объединение никогда не сталкивалось со столь сложной ситуацией. Однако Франция в настоящий момент крайне слаба, чтобы лидировать в ЕС, а немцы и поляки постараются выломать руки маленьким странам организации за кулисами, постепенно настраивая их против плана Орбана», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако союз 27 государств не является монолитным. Объединение всегда отличалось политической подвижностью. Тем не менее в настоящий момент ЕС занял принципиальную позицию по вопросу событий на Украине. По их мнению, Россия ни при каких обстоятельствах не должна одержать победу», – указывает он.

    «Данный вопрос тесно переплетается с видением будущей структуры безопасности в Европе, из которой Париж и Берлин планируют вытеснить Москву. В свою очередь Виктор Орбан хочет мира в отношениях с Москвой. В этом его поддерживают лишь Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Роберт Фицо», – отмечает собеседник.

    «Не исключено, что подобная дипломатия главы венгерского правительства превратит его во врага для других государств Евросоюза. В этом случае оппоненты приложат максимум усилий для того, чтобы полностью изолировать венгра. На этом фоне особенно важно понять истинные цели Брюсселя в отношении Орбана», – считает эксперт.

    «Попытается ли объединение отстранить его от председательской должности или премьера поставят на место другим способом? В американском «Фонде Маршалла», расположенном в Берлине, считают, что глава венгерского правительства обязан действовать лояльно и солидарно, однако его инициатива уже разрушила этот принцип», – подчеркивает Рар.

    «Несмотря на то что Орбан в письме к своим коллегам по линии ЕС заверил, что его поездки в Москву и Пекин не организовывались от имени союза, фонд продолжает настаивать на том, что он все равно воспринимается как официальный представитель объединения. В этой связи становится возможной не только отмена председательства Венгрии в Совете, но и приостановка права голоса республики», – уточняет собеседник.

    «В ЕС Орбана обвиняют в злоупотреблении полномочиями, поскольку его необъявленные визиты позволили подорвать позиции европейской внешней политики и представить взгляды Кремля с позиции руководителя Совета. Таким образом, снятие Венгрии со столь высокого поста рассматривается Брюсселем как «политическая самооборона», – указывает он.

    «Причем возможность реализации данного сценария сейчас старательно просчитывается. Приостановка председательства может быть осуществлена путем увеличения квалифицированного большинства, то есть с необходимостью данного шага должны согласиться 20 из 27 правительств Евросоюза, представляющих 65% населения объединения», – считает эксперт.

    «Кроме того, по их мнению, Венгрия должна быть осуждена в соответствии с седьмой статьей договора о ЕС. Данное положение является наиболее жесткой санкционной мерой внутри союза. Ее реализация в отношении государства – члена объединения может привести к отзыву всех прав у участника», – заключил Рар.

    Ранее Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан. Данная инициатива стала итогом миротворческой миссии главы правительства республики, в рамках которой он со 2 по 11 июля посетил Москву, Киев, Пекин и Вашингтон.

    Премьер Венгрии уведомил своих коллег о результатах первого этапа переговоров, общих достижениях миссии, а также передал ряд предложений, призванных урегулировать ситуацию. По словам его советника, если Европа действительно хочет иметь решающий голос в разрешении сложившейся ситуации, то местные политики должны разработать и реализовать изменения собственного дипломатического курса.

    Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

    Тем временем издание Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным газеты, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

    Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.

    Напомним, причиной обострения отношений Виктора Орбана и ЕС стала миротворческая миссия венгерского премьера, получившая негативную оценку среди западных лидеров. Посетив Киев, Москву и Пекин, он направился в Вашингтон на саммит НАТО, где  предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей инициативы.

    Затем Орбан встретился с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Газета ВЗГЛЯД писала, что венгерский политик готовит ловушку провоенным деятелям Европы.

    Коментарии (14)
    16 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    The Economic Times: Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД Индии вызван посол Украины из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского касательно визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию, пишет The Economic Times.

    Газета указывает, что Индия выражает обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, который назвал встречу лидеров «сокрушительным ударом по мирным усилиям на Украине», передает ТАСС.

    Как уточняет Economic Times, Индия в этой связи отложила заседания индийско-украинской рабочей группы по вопросам развития культурных связей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа.

    Коментарии (9)
    16 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усилия премьера Венгрии по урегулированию конфликта вокруг Украины направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс после ноября, когда в США пройдут выборы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал возобновить дипломатические отношения с Россией.

    «Сообщения о том, что Виктор Орбан по итогам «миротворческого вояжа» разослал европейским лидерам послание, появлялись в прессе и прежде. Если верить утечке, опубликованной газетой Bild, письмо венгерского политика относительно короткое – всего полторы страницы. Вряд ли там описаны все подробности визитов политика на Украину, в Россию, Китай и США», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    Вместе с тем в послании отражены все пункты, о которых Орбан говорил публично, считает он. «Инициативы премьера, по сути, направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс по украинскому вопросу после ноября, поскольку пока у власти в США Байден и текущая администрация США. И как венгр пишет в письме, вряд ли что что-то может сдвинуться с места. Премьер убежден, что Трамп после победы запустит мирный процесс», – детализировал собеседник.

    При этом Орбан предупреждает лидеров ЕС о том, что после возвращения к власти экс-президента финансовое бремя поддержки Украины будет возложено на Европу. «А европейцам не справиться с этой задачей», – уточнил Корнилов. Отчасти поэтому он выступает и за возобновление дипломатических отношений с Россией. Однако, по оценкам эксперта, этого не произойдет в ближайшее время. «Рассчитывать на какие-то изменения в Евросоюзе мы можем только в том случае, если в объединении произойдут тектонические сдвиги», – считает он.

    Пока же миротворческие усилия венгерского политика раздражают Брюссель. Политолог напомнил, что ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште, а западные политики и журналисты всячески критикуют Орбана. «Так, газета The Times выпустила материал, в котором премьера называют «апологетом Путина». А Хиллари Клинтон и вовсе считает венгра «иностранным автократом», – указал спикер.

    В схожем ключе выступают в Киеве. Поддержку Орбану высказывают Россия и Китай. Корнилов напомнил заявление Владимира Путина о том, что Москва приветствует миротворческие миссии, но считает завершение конфликта вокруг Украины через посредников маловероятным. «Другое дело, что урегулирование противостояния будет зависеть вовсе не от Орбана, Трампа или кого бы то ни было еще. Не нужно испытывать никаких иллюзий – мир на эту землю несет русский солдат», – заключил Корнилов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. Послание было сформулировано по итогам недавних «дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом», его содержание приводит Bild.

    В письме из десяти пунктов Орбан отмечает, что по общему мнению, «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально обострится». Он призвал ЕС возобновить отношения с Россией, провести переговоры с Китаем о мирной конференции и наладить политическое взаимодействие со странами Глобального Юга, чье уважение к союзу «было потеряно из-за позиции по конфликту на Украине».

    Венгерский премьер раскритиковал Джо Байдена, поскольку он «не способен изменить текущую провоенную политику» Соединенных Штатов. Дональд Трамп, по мнению Орбана, «после победы на выборах не будет ждать своей инаугурации, а сразу же будет готов действовать» с целью добиться мира на Украине. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», – говорится в письме.

    Накануне советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил, что Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

    Тем временем Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным издания, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

    Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.

    Коментарии (9)
    16 июля 2024, 02:56 • Новости дня
    Bild: Орбан предложил Евросоюзу восстановить отношения с Россией
    Bild: Орбан предложил Евросоюзу восстановить отношения с Россией
    @ Alex Hilado/ Imago/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю предложил восстановить дипломатические отношения с Россией и провести переговоры с Китаем о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине, пишет Bild.

    Как сообщило издание, Орбан в своем послании дал краткую оценку недавно состоявшихся дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    По мнению венгерского премьера, интенсивность вооруженного конфликта на Украине в ближайшем будущем может резко возрасти. Поэтому, как считает Орбан, ЕС необходимо возобновить дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о проведении мирной конференции для поиска путей урегулирования украинского кризиса.

    Напомним, Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине.


    Коментарии (9)
    16 июля 2024, 20:02 • Новости дня
    В Евросовете отвергли мирные предложения Орбана по Украине
    В Евросовете отвергли мирные предложения Орбана по Украине
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Европейского совета Шарль Мишель не поддержал мирные инициативы венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины», пишет Reuters.

    В письме Орбану, на которое ссылается Reuters, Мишель также заявил, что политика Евросоюза, подразумевающая увеличение поставок вооружений Киеву, «не является политикой войны, а совершенно наоборот», передает ТАСС.

    Кроме того, глава Евросовета написал, что ЕС добивается «вывода российских войск с Украины».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю предложил восстановить дипломатические отношения с Россией и провести переговоры с Китаем о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (15)
    15 июля 2024, 21:01 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию
    Фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит коллегии Еврокомиссии (ЕК) в Венгрию не состоится, соответствующее решение приняла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщил глава пресс-службы органа Эрик Мамер.

    Кроме того, фон дер Ляйен понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством, передает ТАСС.

    «В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне (уровень глав гендиректоратов) только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии», – сказал Мамер.

    Отмечается, что это решение не имеет прецедентов в истории ЕС.

    Ранее политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, чем страны ЕС могут навредить Венгрии и ее премьер-министру Виктору Орбану из-за России.

    Коментарии (7)
    15 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона должна принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Считаю, что представители России должны быть на втором саммите», – заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

    Ожидается, что подготовка к проведению конференции завершится к ноябрю, добавил он. «Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», – сказал глава Украины.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине. В Кремле же заявили, что никакой «точной субстанции» по поводу возможности проведения Киевом второй «мирной конференции» сейчас нет. При этом Россия открыта к диалогу, но Москва «должна понимать, о чем идет речь».

    Напомним, первая конференция по Украине в Швейцарии завершилась для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

    Коментарии (23)
    15 июля 2024, 21:19 • Новости дня
    Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам

    США прокомментировали желание Зеленского пригласить Россию на саммит по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон поддержит возможную готовность Киева к переговорам с Москвой, заявил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    Комментируя перспективы проведения новой конференции по Украине с участием России, Миллер заявил, что США поддержат украинскую сторону, если она захочет пригласить Москву на саммит, передает ТАСС. При этом окончательное решение по этому вопросу будет принимать Киев, добавил он.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине.

    Коментарии (2)
    17 июля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия «скрестила пальцы» за победу Трампа на выборах в США
    Венгрия «скрестила пальцы» за победу Трампа на выборах в США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Венгрия желает победы Дональду Трампу на предстоящих выборах президента США. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, подчеркнув, что при Трампе между Вашингтоном и Будапештом были очень хорошие отношения.

    «Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу президента Трампа. Но мы не американские граждане, так что не думаю, что это имеет значение», – приводит РИА «Новости» слова Сийярто.

    Напомним, ранее Сийярто заявил о намерении Венгрии к урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (2)
    16 июля 2024, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский рушит отношения Украины с крупнейшими азиатскими державами

    Востоковед Маслов: Зеленский не понимает правил общения с азиатскими странами

    Эксперт: Зеленский рушит отношения Украины с крупнейшими азиатскими державами
    @ Nathan Howard/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не способен воспринимать альтернативные точки зрения в контексте разрешения конфликта на Украине. Но Индия суверенная страна, не приемлющая указов внешних сил по поводу того, с кем именно ей стоит выстраивать отношения, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Маслов. Ранее из-за резких высказываний в адрес премьер-министра Нарендры Моди в МИД Индии был вызван украинский посол.

    «В высказываниях Зеленского в адрес Индии не стоит искать глубинного смысла. Он точно не пытается отразить позицию Запада в отношении сближения Нью-Дели и Москвы. США не нуждаются в каком-либо дипломатическом посреднике и всегда достаточно откровенно озвучивают свои мысли о том или ином политическом лидере», – обратил внимание Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

    «Скорее всего, мы имеем дело с личными мнением Зеленского, продиктованным его персональными особенностями. Этот человек на психологическом уровне не способен воспринимать альтернативные точки зрения. Он прекрасно понимает, что Индия имеет отличную от украинской позицию по вопросу урегулирования текущего конфликта, которая известна своей прагматичностью», – отмечает он.

    «Что касается предложений Зеленского, они доказали собственную политическую несостоятельность. В связи с этим он крайне негативно относится к другим, более разумным инициативам. Не исключаю, что на этом фоне у него начинают сдавать нервы, что и приводит к подобным дипломатическим конфузам», – указывает собеседник.

    «Однако это не первый промах Зеленского на азиатском векторе. Напомню, что он также достаточно жестко высказывался в адрес политики Си Цзиньпина. Тогда критике подверглось наращивание партнерства между Россией и Китаем. Судя по всему, Зеленский не особо понимает, как именно следует общаться с лидерами восточных государств», – акцентирует эксперт.

    «Подобная прямолинейность вообще не свойственна азиатским культурам. Столь негативный тон в диалоге воспринимается в Индии или в КНР как серьезный репутационный удар. Попытка поставить своего собеседника в ситуацию «потери лица» является грубейшей дипломатической ошибкой. И тот факт, что Зеленский выносит подобные склоки в публичное поле, лишь осложняет положение дел», – подчеркивает Маслов.

    «Думаю, выскажи он ту же самую позицию за закрытыми дверями, в рамках разговора с глазу на глаз, Дели сумел бы воспринять его слова менее болезненно. Однако неопытность и резкость Зеленского играет с ним злую шутку. Его стиль способствует постепенному разрушению отношений Украины с крупнейшими азиатскими державами», – добавляет он.

    «Кроме того, Нью-Дели пытается выстроить по-настоящему независимую внешнюю политику. Нарендра Моди шаг за шагом разбивает миф о том, что Индия якобы придерживается западного фарватера на международной арене. Суверенитет в целом очень важная тема для восточных государств. Поэтому любые указки о том, с кем именно нужно «дружить», воспринимаются крайне негативно», – уточняет собеседник.

    «К тому же нейтральная позиция Индии в конфликте России и Украины продиктована дипломатическими традициями этой страны. Нью-Дели всегда пытался балансировать между противоборствующими сторонами, не втягиваясь в лишние противостояния. Вот и сейчас это государство старается придерживаться взвешенной позиции», – детализирует эксперт.

    «Кроме того, правительству Моди выгодны хорошие отношения с Москвой. Нью-Дели видит в нашей стране перспективный рынок, на котором будут пользоваться большим спросом индийские продукты питания, а также товары нефтехимической отрасли. Нас связывают и совместные проблемы евразийской безопасности», – резюмирует Маслов.

    Ранее в МИД Индии был вызван украинский посол. Дипломаты обсудили резкие высказывания Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Москву, сообщает издание The Economic Times. Нью-Дели выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, а также отложил проведение совместной с Киевом рабочей группы по развитию культурных связей.

    Демарш украинскому послу был выражен в связи с тем, что Зеленский назвал поездку Моди в Россию «сокрушительным ударом по мирным усилиям». «Удручающе видеть, как лидер крупнейшей демократии обнимается с самым известным преступником в мире в Москве», – заявил он.

    Напомним, визит Нарендры Моди в Россию прошел с 8 по 9 июля. В рамках переговоров с Владимиром Путиным он подчеркнул важность достижения мира, отметив, что война не является решением противоречий между двумя государствами. При этом оба лидера подчеркнули важность урегулирования противостояния за счет диалога.

    Владимир Зеленский не в первый раз критикует азиатские державы. Так, в июне в рамках форума «Диалог Шангри-Ла» он назвал Китай «инструментом в руках Владимира Путина», добавив, что КНР фактически поддерживает конфликт. Кроме того, он обвинил председателя страны Си Цзиньпина в поставке элементов оружия Москве. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина провалила азиатский вектор внешней политики.

    Коментарии (3)
    17 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    Япония решила направить Киеву 3,3 млрд долларов из замороженных активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Японское правительство приняло решение выделить Киеву 520 млрд иен (порядка 3,3 млрд долларов) из полученных от заморозки российских активов средств, сообщает агентство Kyodo.

    Отмечается, что данная сумма составляет чуть более 6% от общего объема помощи Украине в 50 млрд долларов, одобренного странами G7, передает «Коммерсант».

    Ожидается, что 20 млрд долларов из этой суммы предоставят США и страны ЕС, а остальные 10 млрд долларов разделят между собой Япония, Канада и Великобритания.

    В июне Япония расширила санкции против России.

    Коментарии (5)
    16 июля 2024, 08:22 • Новости дня
    Цены на нефть снизились

    Мировые цены на нефть снизились на удорожании доллара

    Мировые цены на нефть во вторник начали снижение на фоне удорожания доллара.

    Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.12 опускалась на 0,32%, достигая 84,58 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,38%, до 80,53 доллара, передает РИА «Новости».

    Индекс доллара (курса к корзине валют шести торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 104,34 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары менее доступными для держателей других валют.

    Кроме того, эксперты следят за третьим пленумом Центрального комитета Компартии Китая XX созыва, где должно быть определено дальнейшее направление социально-экономического развития страны.

    Коментарии (0)
    16 июля 2024, 07:21 • Новости дня
    Взрывы прогремели в центральной части Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы произошли в городе Каневе Черкасской области в центральной части Украины, сообщает издание «Обозреватель».

    Уточняется, что взрывы произошли из-за работы ПВО, которая сбила девять беспилотников, передает ТАСС.

    В данный момент в Черкасской, Киевской и Харьковской областях звучит воздушная тревога.

    Коментарии (0)
    16 июля 2024, 21:38 • Новости дня
    В Венгрии заявили, что ситуация на Украине складывается не в пользу Запада

    В Венгрии заявили, что ситуация на Украине складывается не в пользу США и ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация на поле боя на Украине складывается не в пользу США и ЕС, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Он подчеркнул, что стратегия Запада за последние два с половиной года провалилась. «Потому что независимо от поставок оружия, независимо от санкций, ситуация на поле боя определенно не складывается благоприятным образом в том плане, как на это рассчитывали европейцы и американцы», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Сийярто сказал, что последние два с половиной года дали понять, что украинский конфликт невозможно решить военным путем.

    Коментарии (0)
    Главное
    Стало известно о штатной работе двигателей разбившегося в Подмосковье SSJ
    Россия и Венгрия начали искать способ возобновить поставки нефти
    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине
    Маск из-за закона о ЛГБТ перенес штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии в Техас
    В России впервые использовали спутник для управления дроном
    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей
    Против растоптавшего христианский крест дагестанского блогера завели дело

    Прибалтика дорого заплатит за разрыв советской энергосвязи

    Латвия, Литва и Эстонии официально уведомили Россию о разрыве последних энергетических связей. Прибалтика не продлит соглашение и выйдет из энергокольца БРЭЛЛ, созданного еще в Советском Союзе. Политическое решение может обойтись прибалтийским странам очень дорого: от роста цен и энергетического кризиса до рецессии всей экономики и уличных протестов. Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство Зеленского нарушило важнейшие правила восточной политики

    У лидера киевского режима Владимира Зеленского «начинают сдавать нервы, что и приводит к подобным дипломатическим конфузам». Такими словами политологи описывают причины целой серии скандалов, спровоцированных украинским руководством с ключевыми державами Глобального Юга. Как именно и почему Зеленский оскорбил руководство Китая и Индии? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия становится страной новых и скоростных дорог

    Россия впервые в своей истории получила бессветофорное скоростное сквозное движение от Петербурга через Москву до Казани. Это стало возможным после ввода в строй участка автомагистрали М-11, которая обходит Тверь. Параллельно с этим запущен и «обход Тольятти», который станет частью коридора «Европа – Западный Китай». «Раньше такие темпы строительства дорог невозможно было себе представить», – говорят эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»

    Сенсационными оказались результаты проведенного на Украине соцопроса по поводу возможных переговоров с Россией. Чуть менее половины опрошенных считают, что они необходимы. Однако перед нами вовсе не опрос как таковой, а политический сигнал, причем не Москве, а Киеву. О чем идет речь и как это понимать? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Виртуальная жестокость победу не приблизит

      Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

      0 комментариев
    • Евгений Крутиков Евгений Крутиков
      Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

      В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

      7 комментариев
    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

      Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............