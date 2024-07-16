РПЦ: Вузовская программа по эзотерике угрожает духовно-нравственной безопасности учеников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выступая на конференции в Общественной палате России, Лукьянов отметил, что в текущем году внимание общественности обратила на себя магистерская программа по эзотерике Российского государственного гуманитарного университета, по которой преподаватели и учащиеся погружаются в мир оккультных знаний, изучают мистический опыт колдунов, магов, спиритов, исследуют демонов и занимаются демонологией, – передает ТАСС.

По его словам, такие программы представляют угрозу для религиозной, духовно-нравственной и психологической безопасности как для учащихся, так и для самих педагогов. Глава патриаршей комиссии добавил, что хотел бы «обратить внимание представителей министерства науки и образования на эту проблему и на необходимость фильтрации образовательной среды от примесей оккультизма, демонизма и другой деструктивной деятельности».

«В рамках оказания психологической и психолого-педагогической помощи должно быть законодательно запрещено оказание услуг оккультного и магического характера», – предложил представитель РПЦ.

Ранее замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе на межрелигиозном форуме в Общественной палате призвал к «непопулярным мерам» по ограничению эзотерических и оккультных услуг в России.