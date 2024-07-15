ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
В Германии заявили о растущем отчаянии в окружении Зеленского
Bild: В окружении Зеленского растет отчаяние из-за недостаточной помощи Запада
В окружении президента Украины Владимира Зеленского нарастает отчаяние из-за того, что Запад не принимает «четких решений» в вопросе поддержки Киева, пишет Bild со ссылкой на источники в украинском руководстве.
По словам одного из собеседников Bild, каждый, кто в последнее время контактировал с доверенными лицами Зеленского, отметил «растущее отчаяние из-за отсутствия четких решений», передает ТАСС.
В частности, киевский режим недоволен итогами саммита НАТО в Вашингтоне, после которого западные союзники Украины не передали ей нового наступательного оружия и не дали разрешение на удары вглубь России, пишет газета.
Ранее Москва назвала саммит НАТО позором.