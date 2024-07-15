Трамп заявил о якобы новых мерах Байдена в отношении его дел

Эксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной

Американист Блохин: На Трампа могло покушаться «глубинное государство» США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если говорить о моих версиях о причастных к покушению, то врагов у Трампа великое множество – как внутренних, так и внешних. С одной стороны, в самих США есть так называемое глубинное государство – вашингтонский истеблишмент», – пояснил Константин Блохин, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

«Это могут быть даже украинские спецслужбы, учитывая, что Трамп является противником военной помощи Киеву. Но причина покушения может лежать даже вообще за пределами политики. Трамп за всю карьеру накопил немало недоброжелателей, в том числе из-за своего стиля ведения бизнеса», – добавил аналитик.

«Важнее другое: покушение делает почти неизбежной победу Трампа на выборах. Оно будет определять электоральную гонку, а не предвыборные дебаты или коррупция Хантера Байдена. Покушение превращает Трампа в своеобразную сакральную жертву политической системы США. По крайней мере, такая картинка создается у простого американца, который сидит перед телевизором», – детализировал эксперт.

«Конечно, сейчас напрашиваются исторические параллели с Кеннеди, Рейганом. Но ситуации, общественно-политический фон у этих покушений совершенно разный. При Кеннеди не было такой поляризации американского общества. Поэтому, если бы покушение на Трампа было успешным, скорее всего, это заставило бы выйти на улицы весь его электорат, причем не с транспарантами, а с оружием», – резюмировал политолог.

На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение на митинге в городе Батлер штата Пенсильвания. После выстрелов находившегося на сцене Трампа окружили телохранители, его правое ухо было окровавлено. Позднее Трамп сказал, что пуля попала в «верхнюю часть правого уха», он потерял много крови, сообщает РИА «Новости».

Экс-президента уже выписали из медучреждения. Секретная служба ликвидировала стрелка – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены. На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR. Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование, слушания пройдут 22 июля.

Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию после инцидента и назвал стрельбу «ненормальной». Он заявил: «В Америке нет места такому насилию». Также Байден переговорил по телефону с Трампом. Другие мировые лидеры также выразили сочувствие Трампу и заявили о недопустимости таких происшествий, сообщает The Sun.