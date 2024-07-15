На Кубани при пожаре сгорели 38 построек на базах отдыха

В результате пожара под Новороссийском повреждены 38 построек на двух базах отдыха

Tекст: Вера Басилая

В ведомстве уточнили, что на базе «Романтик» сгорели 30 построек, в «Голубой волне» от огня пострадали восемь построек и пять автомобилей, на других базах возгорания построек нет, передает ТАСС.

В МЧС сообщили, что пожар в Краснодарском крае тушит авиация МЧС России: самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8.

Напомним, в воскресенье в районе хутора Дюрсо произошел пожар. Огонь перешел на территорию баз отдыха. Спасатели потушили пожар на территории баз, но пожар начался в лесном массиве на площади 62 га. С баз отдыха эвакуировано более 500 человек.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по факту пожара открыто уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении лесных насаждений.