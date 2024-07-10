Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.2 комментария
Минфин: Семьи с детьми-инвалидами могут получить «Семейную ипотеку» независимо от возраста ребенка
Семьи с ребенком-инвалидом могут брать «Семейную ипотеку» вне зависимости от возраста, а также семьи, живущие в малых городах и в регионах с низкими объемами строительства, сообщил Минфин.
«Семейную ипотеку» на новостройки могут получить живущие в городах численностью до 50 тыс. человек семьи с двумя несовершеннолетними детьми, семьи в регионах с низким объемом строительства, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Кроме того, ее могут получить семьи, где есть ребенок-инвалид.
Строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории доступно по всей России, но в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета.
Допускается оформление только одного льготного кредита, учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты, подчеркнули в ведомстве.