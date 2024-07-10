Минфин: Семьи с детьми-инвалидами могут получить «Семейную ипотеку» независимо от возраста ребенка

Tекст: Алексей Дегтярев

«Семейную ипотеку» на новостройки могут получить живущие в городах численностью до 50 тыс. человек семьи с двумя несовершеннолетними детьми, семьи в регионах с низким объемом строительства, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Кроме того, ее могут получить семьи, где есть ребенок-инвалид.

Строительство индивидуального дома или его приобретение для этой категории доступно по всей России, но в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета.

Допускается оформление только одного льготного кредита, учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты, подчеркнули в ведомстве.