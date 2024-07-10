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    27 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    12 комментариев
    10 июля 2024, 08:44 • Новости дня

    Российские военные вытеснили ВСУ с выгодных позиций на сватовском участке

    Марочко: Российские военные вытеснили ВСУ с выгодных позиций на сватовском участке

    Tекст: Александра Юдина

    Российским военным удалось улучшить тактическое положение на сватовском участке фронта, вытеснив украинские силы с занимаемых ими позиций, сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в ходе проведения комбинированных ударов российским подразделениям удалось выбить противника с хорошо укрепленных позиций, передает РИА «Новости».

    «Это привело к улучшению нашего тактического положения в данном районе», – заметил Марочко.

    Эксперт уточнил, что артиллеристам ЛНР удалось уничтожить взводный опорный пункт ВСУ в населенном пункте Коломыйчиха.

    Ранее ВСУ предприняли попытку контратаки на Сватовско-Кременском направлении.

    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

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    9 июля 2024, 22:15 • Новости дня
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост Аллы Пугачевой «Бог терпелив, но всему есть предел» в соцсетях.

    Захарова заявила в Telegram, что Бог, по ее мнению, «без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко».

    Напомним, Пугачева в соцсетях опубликовала фото с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила она в подписи к снимку. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») считает, что Пугачеву следует включить в список иноагентов. Он также заявил, что ее необходимо лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    Позднее Журавлев направил главе Минюста Константину Чуйченко запрос с просьбой признать певицу иноагентом. Он подчеркнул, что Пугачева регулярно публикует в соцсетях необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также информацию, дискредитирующую работу правоохранительной системы и органов власти, передает РИА «Новости».

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    8 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили нанесшие удар по Севастополю установки РСЗО HIMARS

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня, сообщили в Минобороны России.

    Сообщается, что операторы БПЛА вскрыли передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. ВС РФ нанесли по ним удар расчетами ОТРК «Искандер», передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что этими установками был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

    Напомним, днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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    9 июля 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    @ Armed Forces of Ukraine/Cover Images/ZUMA Press/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кадры поражения двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS опубликовало Минобороны.

    На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен удар ВС России с помощью комплекса «Искандер» по позиции HIMARS в районе Новопетровки в Херсонской области.

    «В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», – говорится в пояснении к ролику. Еще две установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов.

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    9 июля 2024, 08:22 • Новости дня
    Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России

    Рогов: Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России

    Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Линия обороны украинских войск на Ореховском направлении Запорожской области получила серьезные повреждения в результате массированных ударов российской фронтовой авиации и артиллерии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, российские военные продолжают наступление на Ореховском направлении, планомерно освобождая территории Запорожской области от контроля киевского режима, передает РИА «Новости».

    «Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций», – отметил Рогов.

    Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.

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    8 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3

    Военный аналитик Рожин: Попытки Украины угнать российские военные самолеты обходятся противнику слишком дорого

    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бомбардировщик Ту-22М3 нужен был Киеву для пиар-акции, но российские спецслужбы переиграли противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ.

    «Украинские спецслужбы предпринимают уже не первую попытку угнать российскую авиатехнику. Так, в июле 2022 года целью противника были бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолеты», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    Еще одна попытка была предпринята в августе 2023 года. «Летчик-предатель Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Мы помним, как его в Испании убили неизвестные, то есть судьба перебежчика оказалась незавидной», – добавил собеседник. Он отметил, что СБУ действует по одной и той же схеме: пытается найти «слабого человека», затем запугать его или мотивировать, подкупить гражданством третьей страны и деньгами.

    Так произошло и в этот раз: украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии, указал Рожин. «Пилот доложил об этом куда следует, и к делу подключились российские спецслужбы. Они контролировали процесс общения и начали так называемую оперативную игру. Для противника все выглядело так, будто их операция идет успешно, но на самом деле они действовали по нашему сценарию», – детализировал аналитик. 

    Эксперт напомнил, что российские – а ранее советские – спецслужбы обладают большим опытом проведения подобных операций. Среди наиболее ярких он выделил операции «Березино» и «Трест». «Сейчас же во время общения с представителями украинской разведки удалось не только сорвать попытку угона бомбардировщика, но и вытянуть из противника информацию. В результате нам удалось переиграть оппонентов: вместо российского самолета ВСУ получили болезненный «прилет» – наши военные нанесли удары по аэродрому Озерное», – указал собеседник.  

    На этом фоне Рожин высоко оценил работу российской контрразведки. «Цена попыток угона наших самолетов обходится им слишком дорого», – акцентировал он. Тем не менее эксперт не исключает, что противник продолжит применять свою схему.

    «Наш бомбардировщик Ту-22М3 нужен был ВСУ для пиара. Операция, завершись она успехом для Украины, стала бы инструментом пропаганды, направленной в первую очередь на западную аудиторию. А вот использовать ракетоносец в военных целях они вряд ли могли бы. Скорее всего, Киев перегнал бы Ту-22М3 на Запад для дополнительного изучения», – заключил Рожин.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком, где видно, что оппоненты угрожали ему.

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    9 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

    Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

    Коментарии (33)
    8 июля 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны: Разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО
    Минобороны: Разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    В ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, сообщили в МИД РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Также отмечается, что «заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности».

    «Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», – говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО и до 10 иностранных специалистов, обслуживающих эти системы.

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    7 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    ВС России освободили Чигари в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия освободила населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения ВС РФ «Центр» освободили населенный пункт Чигари в ДНР и улучшили тактическое положение.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в ходе активных боевых действий освободили населенный пункт Сокол в ДНР и нанесли сокрушительное поражение группировке ВСУ, уничтожив до 415 человек живой силы и большое количество техники противника.

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    9 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты извлекли и начали изучать элементы системы управления и наведения сбитой в ходе спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

    По его словам, была демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и другие элементы конструкции, передает РИА «Новости».

    «Это позволит получить объективную информацию о траектории полета ракет, системах противодействия ПВО», – отметил инженер.

    Также ведется детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей ракеты.

    По мнению специалиста, эти работы необходимы для их обезвреживания и последующей транспортировки и уничтожения вне населенных пунктов.

    Ранее российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow.

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    7 июля 2024, 17:00 • Новости дня
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Система ПВО России сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, сообщает городская администрация.

    При этом отмечается, что осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы, передает РИА «Новости».

    Ранее ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне спецоперации одновременно уничтожил 12 ракет РСЗО HIMARS.

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    9 июля 2024, 06:34 • Новости дня
    В результате атак БПЛА в Белгородской области погибли четыре человека

    В результате атак БПЛА в Белгородской области погибли четыре человека за сутки

    Tекст: Максим Попов

    В результате атак ВСУ в Белгородской области за минувшие сутки погибли четыре человека, еще 20 получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Прошедшие сутки были очень тяжелыми. К сожалению, погибли четыре мирных жителя, 20 человек получили ранения. 17 из них остаются в больницах, двое из них находятся в тяжелом состоянии», – отметил Гладков в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на вторник дроны атаковали населенные пункты Белгородской области.


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    10 июля 2024, 01:25 • Новости дня
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».

    «Мы не можем позволить этому случиться», – сказал Столтенберг. Он отметил, что решение о расширении НАТО «не было очевидным» или «простым». По словам генсека, альянсу потребовалось время, чтобы определиться в вопросе, готово ли НАТО «открыть свои двери». Как пояснил Столтенберг, высказывались опасения, что «расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», передает РИА «Новости».

    Он считает, что победа России над Украиной приведет к усилению «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае», которые «поддерживают Россию». «Они все хотят поражения НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Столтенберг заявил, что результат конфликта «определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Он призвал государства НАТО активнее поддерживать Украину на поле боя.

    Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что это слово используется в основном в «символическом значении».

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    9 июля 2024, 00:28 • Новости дня
    Серия громких взрывов прозвучала в Белгороде

    Tекст: Максим Попов

    В Белгороде прозвучала серия громких взрывов фоне объявленной ракетной опасности.

    Над центральной частью города поднимается столб дыма, передает РИА «Новости».

    Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в регионе повторно запущена сирена ракетной опасности.

    Минобороны сообщило, что над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник.

    По свидетельствам очевидцев, в жилых районах города - большое скопление машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент собравшихся призвали разойтись в укрытия, затем прозвучал еще один взрыв.

    Напомним, до этого ВСУ трижды атаковали город Шебекино в Белгородской области.

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    9 июля 2024, 08:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили натовскую технику и до 40 военных в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар был нанесен в ночь на вторник по базе ВСУ «Запорожская Сечь» в Запорожье, в результате удара уничтожена натовская техника и до 40 военнослужащих, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в Запорожье было два прилета по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады «Запорожская Сечь», где располагались ангары с техникой, ремонтные боксы, склад с БК, который сдетонировал, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что помимо склада были уничтожены недавно поставленные артиллерийские установки натовского производства.

    По его предварительным данным, противник потерял до 40 погибшими и до сотни ранеными. Лебедев отметил, что упомянутая бригада причастна к обстрелам Донецка.

    Ранее ВС России нанесли удар по военному объекту ВСУ в Кривом Роге.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Если спасать семью, то радикально

      Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

      27 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

      4 комментария
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Глобализация, которую мы потеряли

      В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

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      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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