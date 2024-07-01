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    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Восстание против Запада готовилось тысячу лет

    Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    5 комментариев
    1 июля 2024, 08:18 • Новости дня

    Критическая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области

    В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава так называемой областной военной администрации Александр Прокудин.

    Он не уточнил расположение и количество поврежденных объектов.

    Напомним, 29 июня также сообщалось, что в Запорожской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. В тот же день подполье сообщало о взрыве возле склада с ракетами HIMARS в Запорожской области.

    29 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю

    Меркурис: Россия может начать сбивать дроны ВВС США в Черном море

    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю
    @ US Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО боятся мер России после данного министром обороны Андреем Белоусовым поручения Генштабу о беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Аналитик предположил, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, в будущем западные беспилотники не смогут беспрепятственно выполнять операции в регионе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, ситуация становится опасной, а Россия обладает превосходством в воздухе, полагает Меркурис.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отказываться от полетов над Черным морем.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.

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    30 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра

    Военный эксперт Онуфриенко: Российское наступление на Харьковском направлении вынудило ВСУ оставить левобережье Днепра

    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Давление ВС РФ на Харьковском направлении и в Донбассе привело к тому, что ВСУ пришлось покинуть левый берег Днепра, чтобы закрывать бреши на других участках фронта. Тем не менее периодически противник будет отправлять небольшие группы к островам вблизи левого берега Днепра, поскольку этот плацдарм имеет важное пропагандистское значение для властей Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «ВСУ тратили огромные силы на левобережье – иногда там оставались полноценные батальоны. Но затем ВСУ получили проблемы на Харьковском и Запорожском направлениях, а также в районе населенного пункта Часов Яр. Сейчас ВСУ не хватает подготовленных резервов, чтобы закрывать все бреши. Поэтому им пришлось оставить левый берег Днепра», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «После этого под наш удар попали острова на Днепре, которые прикрывали небольшие форпосты противника на левом берегу. Сейчас ВСУ теряют смысл оставаться на островах. Но и российским силам держать личный состав на этих островах невыгодно, потому что ВСУ удобно бить по нашим позициям с высокого правого берега. Все это может привести к лишним потерям», – продолжил собеседник.

    «Поэтому, я думаю, расстановка сил в этих районах сохранится в нынешнем виде. Мы будем постепенно выявлять и уничтожать отдельные группы противника на островах. А командование ВСУ продолжит их туда направлять, поскольку этот плацдарм имеет важное политико-пропагандистское значение для властей в Киеве», – резюмировал аналитик.

    Утром в воскресенье стало известно, что Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с левого берега Днепра. «Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», – приводит ТАСС слова Владимира Сальдо, губернатора Херсонской области.

    В своем Telegram-канале он также сообщил, что российские десантники парализовали работу вражеских дронов на одном из участков Херсонского направления.

    «В ходе разведки российский расчет БПЛА полка ВДВ обнаружил расположенный на вышке ретранслятор противника. Он позволял вражеским дронам долетать до наших позиций на левом берегу Днепра. Командование решило уничтожить ретранслятор с помощью собственного беспилотника. Расчету российских десантников-дроноводов понадобилось всего несколько минут, чтобы выполнить боевую задачу и парализовать управление вражескими дронами», – указал глава региона.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций.

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    30 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000

    В Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000

    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры удара Су-34 по пункту управления ВСУ в Новгородском (Нью-Йорк) с применением ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции.

    Как сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале, в результате удара уничтожено до 60 боевиков и четырех единиц автомобильной техники.

    «ФАБ-3000 ударила по Нью-Йорку. Звучит! Так они Новгородское переименовали в рамках декоммунизации», – пояснил военкор Александр Коц.

    Ранее сообщалось, что российские силы в период с 22 по 28 июня нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и дронами.

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    29 июня 2024, 08:55 • Новости дня
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    Офицер рассказал, что российские ПВО изучают американскую ракету PrSM
    @ US Army/Sgt. Perla Alfaro

    Tекст: Александра Юдина

    Российские расчеты ПВО в зоне спецоперации изучают новейшую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить в одном из пакетов помощи, рассказал офицер расчета ПВО с позывным Стаф.

    Известно, что Пентагон провел испытания новой ракеты, запустив ее с острова Палау в Тихом океане по движущейся морской мишени. При том официально PrSM были приняты на вооружение сухопутных войск США в прошлом году, они со временем должны заменить ATACMS, передает РИА «Новости».

    Офицер добавил, что PrSM – это баллистическая ракета, дальность ее полета составляет от 60 до 500 км.

    Также военный отметил, что ВС России умеют бороться с такими вызовами. По его словам, данных о новых ракетах пока немного, однако их давно изучают, в том числе в англоязычных источниках.

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    29 июня 2024, 14:41 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы

    Силовики ДНР: Освобождение поселка Шумы усложнит логистику ВСУ в Торецке

    В ДНР объяснили значение освобождения поселка Шумы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение поселка Шумы под Горловкой в ДНР позволит усложнить передвижение резервов ВСУ и в целом логистику оставшейся части украинской группировки в Торецке (Дзержинске), сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

    Источник ТАСС сообщил, что освобождение населенного пункта Шумы в ДНР облегчит оперативную обстановку на северной окраине Горловки, а также усложнит логистику ВСУ в Торецке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР.

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    30 июня 2024, 18:18 • Новости дня
    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля

    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи подземного туннеля

    Штурмовики заняли крупный опорный пункт ВСУ при помощи туннеля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирова заняли штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр», используя подземный туннель, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщили, что отряд расчистил и использовал туннель протяженностью более 3 км вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта.

    Используя фактор внезапности, военнослужащие полностью овладели опорным пунктом.

    Ранее взвод ВСУ понес потери при неудачном штурме под Белогоровкой.

    В январе российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уникальная наступательная операция была проведена российскими подразделениями. Всего лишь за сутки был освобожден мощный укрепрайон противника на юге Авдеевки – пригорода Донецка. Чтобы проникнуть в тыл противника, была использована особая военная хитрость.

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    29 июня 2024, 19:05 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в Матвеевке в украинской части Запорожской области, где находился склад ВСУ с дальнобойными ракетами для HIMARS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам подпольщика, после второго прилета военные из прилегающих сел к Запорожью уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки, где располагался склад с дальнобойными ракетами для HIMARS, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что в сторону Матвеевки после взрыва отправилось большое количество скорых из Запорожья.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.

    Глава Запорожской администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.

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    28 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка
    ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули несколько стратегически важных позиций вблизи города Торецка на Горловском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, вблизи Торецка ВСУ под давлением российских сил пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что украинские силы за последние дни потеряли несколько десятков человек вблизи этого населенного пункта.

    Ранее Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.

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    30 июня 2024, 09:46 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бои на херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, враг отброшен с левобережья, бои переместились на острова, ВС России активизировали действия, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода Вооруженных сил России сообщил, что ВСУ стали чаще применять беспилотные летательные аппараты на берегах Каховского водохранилища.

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    29 июня 2024, 23:35 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области

    «Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области, в котором находились личный состав ВСУ, бронетранспортеры M113 и ЗРК «Бук М1»

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ около Украинки в Запорожской области, сообщает Минобороны.

    В результате удара уничтожены личный состав ВСУ, американские бронетранспортеры M113, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2, и другие виды грузового и автотранспорта, говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением беспилотника «СуперКАМ».

    Ранее сообщалось, что ОТРК «Искандер» уничтожил позиции ЗРК С-300 ВСУ в Одесской области.

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    29 июня 2024, 07:59 • Новости дня
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    @ Елизавета Демидова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами атаки украинского БПЛА стали пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Атаке подвергся жилой дом в деревне Городище. В результате «сброса» еще два человека пострадали, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава региона в Telegram.

    Накануне сообщалось, что в Курской области сбили девять украинских дронов.

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    30 июня 2024, 17:38 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    Российские военные нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные нанесли удар по базе украинского националистического батальона «Кракен», которая находилась в пригороде Харькова, в районе Основянского озера, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    Он сообщил, что удар был нанесен в 16.25. На базе «Кракена» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) проходили тренировки и обучение нацбатальона, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что среди резервов, которые Украина перебросила в Волчанск в Харьковскую область, есть множество элитных подразделений «Кракена» и ГУР Минобороны.

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    29 июня 2024, 05:34 • Новости дня
    Боец с позывным «Монтана» рассказал о заминированном ВСУ зайце
    Боец с позывным «Монтана» рассказал о заминированном ВСУ зайце
    @ YAKIV LIASHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Во время отступления на одном из участков фронта в зоне спецоперации украинские войска заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а после должен был взорваться, рассказал боец ВС России с позывным «Монтана».

    Как отметил «Монтана», российские саперы быстро поняли замысел противника и обезвредили смертоносную игрушку.  «Противник не брезгует вообще ничем», - приводит ТАСС слова российского бойца.

    По данным Минобороны, ВСУ при отходе минируют окопы, блиндажи, радиостанции, магазины от оружия, а также личные вещи. Такие мины, а также неразорвавшиеся снаряды, российские саперы стараются обезвреживать на месте, говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, 23 мая в Авдеевке нашли заминированные тела мирных граждан.


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    29 июня 2024, 15:57 • Новости дня
    Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении

    Украинский пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении

    Пленный офицер ВСУ заявил о неукрепленных позициях ВСУ на Харьковском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский офицер Олег Карпюк рассказал о сильном наступлении российских войск на Харьковском направлении, и призвал сослуживцев сдаваться ВС России, следует из видео Министерства обороны России.

    Младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, командир взвода 42-й бригады взят в плен на Харьковском направлении. По его словам, он был мобилизован с рабочего места из Владимирской фабрики гофротары в Волынской области. Из ТЦК он отправился в Ровно, далее проходил учебу в сжатые сроки. Он рассказал, что его перекинули сначала на Донецкое направление, а потом уже на Харьковское,  как бы «за Часовым Яром в полях», следует из видео Минобороны.

    По его словам, на Харьковском направлении очень много дронов, работают минометы, артиллерия, и активно наступают российские войска.

    Карпюк отметил, что позиции, куда перебросили его подразделение, были не оборудованы, пришлось «все делать с нуля». Причем, по его словам, подразделение многократно перебрасывали в районы, где отсутствовали укрепления, и новые позиции обустраивали заново.

    Его ранило в результате прилета FPV-дрона, и он был взят в плен бойцами ВС России, которые дали ему бинт, зеленку, йод, чтобы обработать рану.

    Карпюк отметил достойное отношение российских военнослужащих к нему и призвал сослуживцев сдаваться для сохранения жизни.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему прорыв ВС России на Харьковском направлении вызвал отставки на Украине.

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    29 июня 2024, 13:56 • Новости дня
    ВС России сбили украинский МиГ-29
    ВС России сбили украинский МиГ-29
    @ Николай Лазаренко/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства ПВО ВС России сбили самолет МиГ-29 ВСУ.

    Также было сбито 119 беспилотников, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, а также десять реактивных снарядов HIMARS, передает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Всего с начала спецоперации было уничтожено 616 самолетов, 276 вертолетов и 26896 беспилотников.

    Ранее сообщалось, что при ракетной атаке в Севастополе ранения получили три человека.

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