Израильские ВВС нанесли удары по военным объектам «Хезболлы» в Ливане

Tекст: Денис Тельманов

По данным ЦАХАЛ, удары были нанесены по военным объектам и инфраструктуре «Хезболлы» в районах Шебаа, Айтаруна и Маркаба.

Также сообщается об уничтожении пусковой установки, которая, по данным Израиля, использовалась для обстрела израильской территории.



В ЦАХАЛ утверждают, что перед ударами была замечена группа боевиков, вошедших в одно из строений «Хезболлы».

Позже израильские военные заявили об уничтожении отряда, который, по их данным, вел огонь по израильским истребителям из зенитных ракет.