СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придётся для начала разобраться, с чем мы имеем дело.3 комментария
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области
В Воронежской области звучит ракетная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Как указал Гусев в своем Telegram-канале, в регионе объявляется ракетная опасность. Он посоветовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, или зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила на подлете к Воронежу беспилотник, который летел «на предельно низкой высоте».