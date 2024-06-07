Кибербезопасность и регулирование ИИ обсудили на ПМЭФ

Tекст: Дарья Григоренко

Открывая сессию «Международный и национальный опыт регулирования сферы искусственного интеллекта. Наилучшие практики», начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева отметила сложность задачи балансирования между интересами граждан и техническим прогрессом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Она добавила, что сейчас законодатели должны не препятствовать развитию технологий, но и защищать граждан от деструктивной информации, создаваемой с помощью ИИ. По ее словам, одним из инструментов решения этой задачи является Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, разработанный при участии Альянса по ИИ. К Кодексу уже присоединились 383 участника, 27 из которых – зарубежные организации.

Одной из ключевых тем ПМЭФ стала кибербезопасность. Директор центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД РФ Элина Сидоренко заявила, что проблема киберпреступлений в России вышла за рамки разумного.

В прошлом году было совершено 677 тыс. таких преступлений, а ущерб от них составил более 156 млрд рублей, поделился статистикой заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. «В текущем году динамика сохранилась. За четыре месяца у нас совершено более 240 тыс. этих преступлений», – уточнил он.

Старший вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов добавил, что утечки персональных данных используются для организации масштабных кибератак, дипфейков и других преступлений.



Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о необходимости разработки законодательства, регулирующего оборот персональных данных и использование дипфейков. «В самое ближайшее время мы выйдем на второе и третье чтение законопроекта о больших данных, который позволит развивать искусственный интеллект гораздо эффективнее», – считает он.

Эксперты также обсудили перспективы международного сотрудничества в сфере регулирования ИИ. Гендиректор АО «Крибрум» Игорь Ашманов заявил, что сотрудничество в рамках глобальных соглашений невозможно из-за позиции США. В качестве альтернативы он предложил формат объединения стран, связанных общими интересами, например, БРИКС. «У стран БРИКС есть общее отношение к базовым традиционным ценностям, что позволяет построить нормальные регулирования, основанные на общих принципах и ценностях», – подчеркнул Ашманов.

Директор АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» Вадим Глущенко выразил уверенность, что Россия может стать лидером в сфере ИИ. По его словам, российские модели и решения в сфере ИИ учитывают культурное многообразие и национальные интересы, что делает их привлекательными для зарубежных партнеров.