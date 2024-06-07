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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Пушкин – русский Адам

    Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.

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    7 июня 2024, 10:39 • Новости дня

    Сотрудника швейцарского гумцентра в Москве обвинили в сборе военной информации

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет России предъявил обвинение в сборе военной информации сотруднику швейцарского Центра гуманитарного диалога гражданину Франции Лорану Винатье.

    По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, Винатье инкриминируется незаконное получение сведений, составляющих гостайну, передает ТАСС.

    Как полагает следствие, мужчина в период с 2020 года по март 2024 года собирал сведения, составляющие гостайну России, используя свое служебное положение и личные связи.

    6 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    В Германии выявили незаконный вывоз люксовых авто в Россию
    @ Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таможенное управление немецкого города Эссена сообщило о проведении предварительного расследования в отношении ответственного за автосалон в Бохуме, подозреваемого в нарушении санкций против России.

    По данным ведомства, подозреваемый под видом легального экспорта в третьи страны фактически продал и доставил в Россию большое количество люксовых автомобилей общей стоимостью более 5 млн евро, передает ТАСС.

    На двух объектах в Бохуме и Дортмунде прошли обыски, изъяты улики и конфискованы транспортные средства. Ведется расследование, более подробная информация не разглашается.

    Ранее таможня Литвы не пропустила в Россию электромобили Tesla Cybertruck.

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    6 июня 2024, 11:45 • Новости дня
    В подполье сообщили об эвакуации украинской администрации из Херсона

    Tекст: Александра Юдина

    Назначенная Киевом администрация Херсона покинула город, уничтожив перед уходом часть документации, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным подполья, главные чиновники уже давно сбежали, сейчас идет уничтожение невывезенных документов, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что ночью в разных местах города произошли возгорания в зданиях государственных учреждений, что, по его мнению, указывает на завершающий этап уничтожения документов.

    Координатор подполья заверил, что есть копии всех документов в электронном виде.

    Ранее в подполье рассказали о конфликтах между жителями Херсона и наемниками.

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    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее глава французской партии «Патриоты» и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал позором присутствие Владимира Зеленского на мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

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    6 июня 2024, 22:41 • Новости дня
    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов

    Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5
    @ REUTERS/Philippe Wojazer

    Tекст: Денис Тельманов

    Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Он также сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция организует обучение украинских пилотов, которое будет проходить до конца года, передает РИА «Новости»

    По данным телеканала, речь идет о передаче пяти истребителей.

    Отвечая на вопрос о том, допустимо ли использовать французское оружие для ударов по территории России, Макрон заявил, что «оно не будет использоваться для бомбардировок мирных жителей».

    Франция также намерена обучить 4,5 тыс. украинских солдат.

    По словам Макрона, обучение будет проходить на территории Франции и не будет являться «фактором эскалации».

    Ранее Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 14:53 • Новости дня
    Захарова объяснила идею заплыва Макрона в Сене

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон, решив искупаться в Сене перед Олимпиадой в Париже, демонстрирует нереализованность в политике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на поля Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Она заявила, что не может представить подобный заплыв в исполнении таких масштабных личностей, как Шарль де Голль, Жак Ширак, Франсуа Миттеран. Они, по словам Захаровой, смогли себя реализовать как значимые политики, передает ТАСС

    «У Макрона, видимо, полный кризис жанра, порождающий подобный истеричный подход выполнения своих функциональных обязанностей», – сказала дипломат, отметив, что может только посочувствовать народу Франции, который становится «жертвой какой-то психоделики».

    Захарова отметила, что многим французам стыдно, что их такой человек представляет.

    Ранее Макрон пообещал искупаться в Сене, чтобы доказать, что река не загрязнена.

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    6 июня 2024, 17:17 • Новости дня
    СБУ обвинила Мединского в «фальсификации истории Украины»
    СБУ обвинила Мединского в «фальсификации истории Украины»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение возглавлявшему в 2022 году российскую делегацию на переговорах с Киевом в Стамбуле помощнику президента России Владимиру Мединскому в искажении украинской истории.

    Кроме того, Мединского обвиняют в том, что он является соавтором учебника истории, в котором, по мнению украинских властей, фальсифицируется история Украины и оправдывается проведение СВО, говорится в зявлении СБУ. Помимо этого, сообщается и о подозрениях в отношении еще одного автора этого учебника – ректора Института международных отношений Анатолия Торкунова.

    Ранее Мединский заявил, что Россия и Украина на переговорах в 2022 году искренне хотели договориться.

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    6 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    В Москве задержали собиравшего данные о военной деятельности России француза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французского гражданина, собиравшего информацию о военной деятельности России, задержали в Москве, сообщил Следственный комитет России.

    Французский гражданин, согласно версии следствия, целенаправленно собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России, указало ведомство, передает ТАСС.

    Также он «имел умысел» на неисполнение обязанности по предоставлению документов для включения в реестр иностранных агентов.

    Дело завели по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

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    6 июня 2024, 23:13 • Новости дня
    Полиция Москвы спасла детей во время перестрелки с подозреваемым в убийстве
    Полиция Москвы спасла детей во время перестрелки с подозреваемым в убийстве
    @ Денис Воронин/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники полиции спасли детей и взрослых на детской площадке во время задержания подозреваемого в убийстве Андрея Демина. Об этом сообщил старший сержант полиции Виктор Гобрусев.

    «Вся суть произошла на детской площадке. Там слева были гражданские лица, которые могли попасть под ответный огонь. Мы их прикрыли, чтобы они прятались в подъездах, за дома», – приводит его слова ТАСС.

    Отмечается, что Демин оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским. Для его задержания сотрудники применили табельное оружие.

    Подозреваемый был ранен и прооперирован, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

    Ранее в Москве был задержан предполагаемый исполнитель заказного убийства, он получил ранение и был задержан в ходе отработки плана «Перехват».

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    7 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    Филиппо назвал объявившего о передаче Киеву истребителей Макрона безумцем

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за решение о передаче Украине истребителей Mirage.

    По его словам, Макрон, будучи «полным безумцем», объявляет о передаче истребителей Mirage 2000-5 Украине, еще больше грабя французскую армию и ускоряя эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    Также политик призвал к выходу Франции из НАТО и закончил свое эмоциональное сообщение лозунгами: «Эта война не наша» и «Мы хотим мира».

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и организовать обучение украинских пилотов. До этого Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    6 июня 2024, 17:06 • Новости дня
    Эксперт: Памятники Пушкину пугают наших оппонентов

    Учитель Пронев: Пушкин – очень неудобная фигура для противников России

    Эксперт: Памятники Пушкину пугают наших оппонентов
    @ Пахомова Людмила/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Александр Пушкин – живое свидетельство того, что можно быть русским душой, имея любые корни. Все это делает его очень неудобной фигурой для противников России, сказал газете ВЗГЛЯД учитель Николай Пронев. 6 июня в России и в мире отмечается День русского языка и 225 лет со дня рождения Пушкина.

    «В нашей стране русский язык является государствообразующим фактором. Он объединяет множество народов с самыми разными взглядами. Именно поэтому его сохранение способствует укреплению нашей идентичности и обеспечивает национальную безопасность», – сказал Николай Пронев, лектор Российского общества «Знание», учитель русского языка и литературы.

    «Если народ перестанет осознавать свой язык, то все больше и больше слов будут замещаться иностранными. В таком случае люди потеряют сплоченность, которая проявляется в речи. Это первый шаг на пути к культурному захвату противником», – подчеркивает он.

    По словам собеседника, в ряде стран постсоветского пространства, где «русский язык имеет большое значение, от него пытаются отказаться». «Кто-то вообще сносит памятники Александру Пушкину. Наших оппонентов он в некотором смысле пугает», – полагает спикер.

    «Прочтя произведения поэта, люди могут осознать, что мы не «орки», как называют россиян в некоторых государствах, а душевный народ, который не желает никому зла. Кроме того, Александр Сергеевич – живое свидетельство того, что можно быть русским душой, имея любые корни. Все это делает его очень неудобной фигурой для противников России», – поясняет собеседник.

    «Однако вряд ли у оппонентов получится достичь успеха. Русский язык – это часть мировой культуры и науки. На нем разговаривает более 250 млн человек по всей Земле. Тем не менее нам стоит уделять особое внимание сохранению языка, в том числе за рубежом. И россияне в этом могут оказать серьезную помощь, например, создавая новые художественные произведения», – резюмировал Пронев.

    6 июня ежегодно в день рождения великого поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Пушкина в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о проведении праздника было принято Департаментом общественной информации (ныне Департамент глобальных коммуникаций) Секретариата ООН 20 февраля 2010 года.

    Русский язык занимает важное место в международных отношениях и дипломатии, заявила в этом году генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая. «Будучи одним из шести официальных языков ООН, русский язык занимает важное место в международной дипломатии и сотрудничестве», – сказала она

    В России праздник был учрежден в 2011 году. Это было сделано в целях сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов страны, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

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    7 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила 28 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО уничтожила 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Белгородской области и один – над территорией Ростовской области.

    Днем ранее за ночь над территорией России сбиты 19 украинских беспилотников.

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    6 июня 2024, 21:50 • Новости дня
    Макрон заявил о планах Франции передать Украине истребители Mirage

    Макрон: Франция планирует передать Украине истребители Mirage

    Tекст: Вера Басилая

    Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 и приступит к обучению украинских пилотов уже этим летом, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

    По его словам, объявить о поставке Украине истребителей Mirage 2000-5 Париж собирается «уже завтра». Макрон заявил, что сначала начнется программа подготовки пилотов, после чего будет обеспечена поставка самолетов, передает ТАСС.

    Ранее Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов вглубь России.

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    6 июня 2024, 11:00 • Новости дня
    Чернышенко: Российские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде, не нарушая закон

    Вице-премьер Чернышенко: Российские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде, не нарушая закон

    Tекст: Александра Юдина

    Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже, не боясь, что этим нарушат закон, рассказал на полях ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    По его словам, общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них, из-за чего российские и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе, передает «Интерфакс».

    Чернышенко добавил, что, несмотря на преграды, российские спортсмены уже получили 49 лицензий для участия в Олимпийских играх по семи видам спорта: велоспорт-шоссе, тхэквондо, теннис, прыжки на батуте, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба и дзюдо.

    Кроме того, 10 июня завершится розыгрыш лицензий в теннисе, в итоге их количество, которое могут получить российские спортсмены.

    Ранее в ВФПС назвали плевком условия отбора на Олимпиаду для россиян. До этого глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сравнил условия допуска россиян на Олимпиаду с расовой сегрегацией в США.

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    6 июня 2024, 12:26 • Новости дня
    Песков назвал повышение рождаемости приоритетом российского правительства

    Tекст: Александра Юдина

    Повышение рождаемости в России является одним из приоритетов в работе президента и правительства страны, заявил американской газете The Wall Street Journal пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в стране остро стоит демографическая проблема, российским правительством принимаются меры по повышению рождаемости, на это направлены большинство целевых показателей развития, передает ТАСС.

    Песков добавил, что основные причины низкой рождаемости в России связаны со снижением показателей во время Великой Отечественной войны и в 1990-х годах.

    Напомним, Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года.

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    7 июня 2024, 07:20 • Новости дня
    Самолеты ВКС России и сирийских ВВС провели совместное патрулирование

    Tекст: Александра Юдина

    Самолеты ВКС России и сирийских ВВС в рамках учений провели совместное патрулирование в небе над Сирией и отработали авиаудары, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что экипажи российских Су-35, Су-34 и сирийских Су-24 отработали совместные действия в воздушном пространстве Сирии.

    Летчики двух стран провели патрулирование воздушных границ в восточной и южной части страны.

    Кроме того, они отработали одиночные и групповые авиаудары по мишеням на одном из полигонов в сирийской пустыне.

    Ранее Минобороны объявило о начале учений с нестратегическим ядерным оружием.

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