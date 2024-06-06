Премьер Грузии Кобахидзе: «Майдан» уничтожил Украину

Tекст: Алексей Дегтярев

Из-за «майдана» на Украине назначили внешнее управление, «страна уничтожена», ее экономика, которую оценивали почти в 200 млрд долларов, теперь находится в тяжелейшем, «катастрофическом состоянии», сказал Кобахидзе, передает ТАСС.

Власти Грузии предпримут все усилия, чтобы в своей стране не произошло «майдана» и «украинизации».

Политический аналитик Гиа Абашидзе отметил, что «в реальности в Конгрессе рассматривали возможность насильственной смены власти в Грузии».

Ранее Кобахидзе, говоря о необходимости грузинского закона об иноагентах, пояснял, что руководство Грузии не желает «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России.