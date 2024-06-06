Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.0 комментариев
Yonhap: Путин впервые положительно высказался о позиции Сеула по Украине
Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств «впервые публично положительно оценил» решение Республики Корея не поставлять вооружения Украине напрямую, обратило внимание южнокорейское агентство Yonhap, представитель которого принимал участие во встрече.
Слова российского лидера Yonhap называет «примирительным жестом». Южнокорейское информационное агентство указало, что это контрастировало с «жесткой позицией» Путина по отношению к Японии, передает ТАСС.
Напомним, Путин на встрече заявил, что Республика Корея не занимается прямыми поставками вооружений в зону украинского конфликта. «Мы это высоко ценим», – отмечал глава государства.
Также он говорил, что диалог между Россией и Японией станет возможен после смены позиции Токио. Президент указал на «ангажированность Японии в украинском кризисе».