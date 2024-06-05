Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин увязал мирный договор с Японией с позицией Токио по Украине
Путин заявил, что Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору, пока Токио не изменит позицию по Украине
Россия готова возобновить диалог с Японией по мирному договору только после того, как Токио изменит свою позицию по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств.
«Сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий и прежде всего с японской стороны», – передает слова Путина ТАСС.
Отвечая на вопрос журналиста агентства «Киодо» о том, не осложнит ли визит российского лидера на Курильские острова двусторонние отношения, Путин подчеркнул, что Япония сама создала препятствия для диалога, присоединившись к санкциям против России.
«Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России, и вы думаете, что это хорошие условия для проведения переговоров по мирному урегулированию?», – сказал Путин.
Он также отметил, что не видит препятствий для посещения Курильских островов, но пока не планирует такую поездку.