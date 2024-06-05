Путин увязал мирный договор с Японией с позицией Токио по Украине

Путин заявил, что Россия не будет вести переговоры с Японией по мирному договору, пока Токио не изменит позицию по Украине

Tекст: Денис Тельманов

«Сейчас нет условий для продолжения диалога между Россией и Японией по мирному договору. Мы не отказываемся от того, чтобы его возобновить, но только в случае создания необходимых условий и прежде всего с японской стороны», – передает слова Путина ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста агентства «Киодо» о том, не осложнит ли визит российского лидера на Курильские острова двусторонние отношения, Путин подчеркнул, что Япония сама создала препятствия для диалога, присоединившись к санкциям против России.



«Япония присоединилась к призывам добиться стратегического поражения России, и вы думаете, что это хорошие условия для проведения переговоров по мирному урегулированию?», – сказал Путин.

Он также отметил, что не видит препятствий для посещения Курильских островов, но пока не планирует такую поездку.