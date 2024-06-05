В ЕС допустили приостановку безвиза с Грузией из-за закона об иноагентах

Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину

Политолог Рар: Макрон может обозвать вице-премьера Италии Сальвини «фашистом»

Tекст: Анастасия Куликова

«В Евросоюзе идут горячие споры между либералами и реалистами», – сказал германский политолог Александр Рар. По его словам, первые, к которым принадлежит Эммануэль Макрон, считают, что Россия не может победить на поле боя, а Европа вместе с Украиной должны защищать свою новую идеологию – либеральные ценности. «Представители этой группы уверены в том, что западное оружие в конце концов одержит верх над Москвой», – добавил собеседник.

Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини относится к реалистам, продолжил Рар. «Они считают, что у ВСУ нет шансов победить Российскую армию, а поставки западного оружия приводят только к большим смертям», – детализировал политолог. Эксперт пояснил: на сегодняшний день либеральные силы находятся у власти в большинстве стран Евросоюза, а настоящие реал-политики – только в Венгрии и Словакии.

По мнению спикера, после критики со стороны Сальвини Макрон не станет корректировать риторику. «Президент Франции работает на конкретную аудиторию в Европе, которая его полностью поддерживает. На высказывание итальянского политика он реагировать, скорее всего, не будет. Но если все же и ответит, то лишь обзовет того фашистом», – допустил Рар.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции отправиться в зону конфликта и принять участие в боевых действиях. «Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», – сказал он, передает РИА «Новости».

Таким образом Сальвини отреагировал на провокационные предложения французского лидера по Украине. Напомним, ранее Макрон говорил, что Париж намерен создать и возглавить коалицию стран, готовых направить в зону конфликта военных инструкторов для обучения ВСУ. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

Сальвини в последнее время регулярно критикует руководство НАТО и ЕС за позицию по наращиванию военной поддержки Киева и готовность разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по России. Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля итальянский политик назвал «подрывником», а генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга – «опасным господином».

Комментируя призыв генсека НАТО снять ограничения на удары Киева по объектам в России, Сальвини заявил, что «Италия ни с кем не воюет». Он также отметил, что не желает, чтобы его «дети росли в страхе перед третьей мировой».