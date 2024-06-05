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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы перестают верить пропаганде ЗЕ-команды

    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конференция по Украине в Швейцарии станет антикитайской

    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нагнетание «ядерного страха» выгодно совсем не нам

    Самодемонизация со стороны ряда российских медийных фигур – «мы страшные! мы ужасные! мы бесчеловечные!» – невольно подыгрывает антироссийской мифологии в западных СМИ.

    19 комментариев
    5 июня 2024, 17:54 • Новости дня

    В ЕС допустили приостановку безвиза с Грузией из-за закона об иноагентах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) может пересмотреть безвизовый режим с Грузией в связи с принятием в стране закона об иноагентах, пишут СМИ.

    Как заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, договоренность о либерализации визового режима с Грузией была достигнута при соблюдении определенных условий, однако теперь предстоит проверить, действуют ли они до сих пор, передает издание «Страна».

    Для приостановки безвизового режима не требуется согласия всех стран ЕС, достаточно получить одобрение большинства, отметил Герчинский. Он выразил уверенность, что эта мера будет рассмотрена «как один из вариантов и страны-члены примут решение».

    Вместе с тем Герчинский отметил, что такое решение негативно скажется на простых грузинских гражданах, что не является целью ЕС.

    Ранее граждан Грузии заверили в сохранении безвизового режима с Европой.

    5 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Премьер Грузии предложил провести международное расследование против Еврокомиссии
    Премьер Грузии предложил провести международное расследование против Еврокомиссии
    @ IMAGO/Fotostand /Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в среду о готовности предоставить доказательства угроз в его адрес «разделить судьбу премьер-министра Словакии Роберта Фицо», пережившего недавно покушение, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В последнее время нам многим угрожали, в том числе судьбой премьер-министра Словакии, в которого выпустили пули. В прямой форме нам угрожали. Если какая-нибудь страна заинтересуется, я готов предоставить следствию соответствующую информацию и доказательства», – сказал он.

    Ранее еврокомиссар Оливер Вархели признал, что в телефонном разговоре с главой правительства Грузии упоминал покушение на премьер-министра Словакии, но назвал эти фразы вырванными из контекста.

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    5 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Глава минфина США Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    По словам Йеллен, эта идея «пользуется значительной поддержкой», ее планируется «доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7». Сейчас обсуждается «возможность предоставления Украине кредита» от G7, передает ТАСС.

    Йеллен сказала, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Она заявила, что «Euroclear зарабатывает проценты на этих активах», а проценты якобы «не принадлежат России». По ее словам, «прибыль составит от 3 до 5 млрд долларов в год и будет накапливаться до тех пор», пока активы «остаются замороженными».

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Киеву доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление Киеву кредита и «увязку погашения этого кредита с объемом будущих доходов».

    Подчеркивается, что действия ЕС «ни в коем случае не предполагают, например, конфискацию российских активов».

    Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает, что главы минфинов стран ЕС по предложению G7 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине. Это должно помочь Киеву быстро получить кредит в размере около 50 млрд долларов. Уточняется, что размер кредита еще не согласован, указанная сумма была ранее названа Йеллен как возможный вариант.

    Один из чиновников высокого ранга заявил, что не ждет от видеоконференции «конкретного результата», это будет «проверка температуры перед саммитом лидеров G7 на следующей неделе».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае незаконного использования российских активов Западом Москва даст аналогичный ответ.

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    4 июня 2024, 14:18 • Новости дня
    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину

    Политолог Рар: Макрон может обозвать вице-премьера Италии Сальвини «фашистом»

    Рар объяснил предложение Сальвини Макрону «надеть каску» и отправиться на Украину
    @ CHRISTOPHE ENA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Франции не изменит позицию по украинскому конфликту после жесткого заявления со стороны вице-премьера Италии. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. По мнению эксперта, если французский лидер и отреагирует на этот выпад, то лишь обзовет оппонента «фашистом». Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини предложил Эммануэлю Макрону «надеть каску» и самому поехать на Украину.

    «В Евросоюзе идут горячие споры между либералами и реалистами», – сказал германский политолог Александр Рар. По его словам, первые, к которым принадлежит Эммануэль Макрон, считают, что Россия не может победить на поле боя, а Европа вместе с Украиной должны защищать свою новую идеологию – либеральные ценности. «Представители этой группы уверены в том, что западное оружие в конце концов одержит верх над Москвой», – добавил собеседник.

    Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини относится к реалистам, продолжил Рар. «Они считают, что у ВСУ нет шансов победить Российскую армию, а поставки западного оружия приводят только к большим смертям», – детализировал политолог. Эксперт пояснил: на сегодняшний день либеральные силы находятся у власти в большинстве стран Евросоюза, а настоящие реал-политики – только в Венгрии и Словакии.

    По мнению спикера, после критики со стороны Сальвини Макрон не станет корректировать риторику. «Президент Франции работает на конкретную аудиторию в Европе, которая его полностью поддерживает. На высказывание итальянского политика он реагировать, скорее всего, не будет. Но если все же и ответит, то лишь обзовет того фашистом», – допустил Рар.

    Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции отправиться в зону конфликта и принять участие в боевых действиях. «Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Таким образом Сальвини отреагировал на провокационные предложения французского лидера по Украине. Напомним, ранее Макрон говорил, что Париж намерен создать и возглавить коалицию стран, готовых направить в зону конфликта военных инструкторов для обучения ВСУ. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

    Сальвини в последнее время регулярно критикует руководство НАТО и ЕС за позицию по наращиванию военной поддержки Киева и готовность разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по России. Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля итальянский политик назвал «подрывником», а генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга – «опасным господином».

    Комментируя призыв генсека НАТО снять ограничения на удары Киева по объектам в России, Сальвини заявил, что «Италия ни с кем не воюет». Он также отметил, что не желает, чтобы его «дети росли в страхе перед третьей мировой».

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    3 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    Скандальный закон «О прозрачности иностранного влияния» подписан в Грузии
    Скандальный закон «О прозрачности иностранного влияния» подписан в Грузии
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Закон «О прозрачности иностранного влияния» подписан в понедельник председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом он сам сообщил на пресс-конференции, назвав закон «грузинским».

    Президент Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон – ее вето было преодолено 28 мая.

    4 июня закон будет опубликован. После этого в течение 60 дней НПО и СМИ, которые более чем на 20% финансируются извне, должны зарегистрироваться в реестре министерства юстиции. Таким образом, в сентябре они впервые должны открыть свои источники финансирования за 2023 год. Часть НПО, выступающая против закона, обещала его бойкотировать. Оппозиция называет закон «русским», Запад критикует Грузию за него.

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    4 июня 2024, 11:21 • Новости дня
    В Грузии собрались запретить операции по смене пола и гей-пропаганду
    В Грузии собрались запретить операции по смене пола и гей-пропаганду
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Хирургические операции по смене пола будут запрещены в Грузии, заявил во вторник председатель парламента Шалва Папуашвили в связи с планами изменить законодательство инициируемым пакетом «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Будут запрещены хирургические операции или иные медицинские манипуляции по смене пола», – сказал он на пресс-конференции.

    В государственных документах гражданин не сможет указывать иной пол, отметил он.

    Также, по словам Шалвы Папуашвили, «будет запрещена демонстрация по ТВ интимных сцен однополых пар».

    Ограничения коснутся и кинотеатров.

    Запрещается пропаганда однополой любви или инцеста в образовательных учреждениях.

    По словам главы высшего законодательного органа Грузии, 17 мая объявляется выходным днем в честь святости семьи и почтения к родителям.

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    3 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    США решили ввести визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

    США заявили о готовности ввести санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

    США решили ввести визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о твердой решимости США ввести визовые санкции против Грузии в ответ на принятие закона «О прозрачности иностранного влияния».

    «Мы ясно дали понять, что не будем медлить с введением санкций», – передает ТАСС слова Миллера. 

    При этом он уточнил, что на данный момент конкретные меры воздействия еще не определены и будут объявлены позднее.

    Ранее парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах.


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    4 июня 2024, 14:20 • Новости дня
    Грузия отказалась принимать директивы из-за рубежа
    Грузия отказалась принимать директивы из-за рубежа
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия не будет строить повестку дня на основании директив извне, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы очень дорожим отношениями с партнерами, дружба для нас принципиально важна – с теми странами, которые все эти годы стоят на страже нашей территориальной целостности, – сказал он журналистам. – Но в то же время важно, чтобы эти отношения основывались на ценностях и имели характер партнерства».

    По его словам, «власти Грузии ни от кого не примут директив».

    «Не должно быть по отношению к Грузии высокомерия со стороны других государств», – заявил Ираклий Кобахидзе.

    Он сказал, что ранее «во власти Грузии была агентура, выполнявшая иностранные директивы».

    «Мы будем действовать только в соответствии с национальными интересами, защищая их до конца», – подчеркнул премьер-министр.

    При этом глава грузинского кабмина выразил готовность «выслушивать аргументы со стороны, а также критические замечания».

    Премьер-министр также подверг критике посла Германии в Грузии Петера Фишера за его нападки на власти страны.

    «Этот человек, называемый послом Германии, продолжает делать спекулятивные заявления, которые потом используют для дезинформации, – отметил премьер. – Это вызывает сожаление».

    На днях посол Германии опубликовал заявление канцлера Олафа Шольца без упоминания о том, что оно касалось ситуации в его собственной стране с атаками на политиков. Это заявление посла было использовано оппозицией Грузии и ее СМИ как касающееся грузинской действительности.

    «Такое является не нашей проблемой, а проблемой Германии, когда ее посол выделяется несерьезными действиями», – сказал глава правительства, напомнив, что ранее Петер Фишер участвовал в предвыборных вояжах в регионы оппозиционной партии «Лело».

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    4 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Пушков похвалил Грузию за решимость и «цивилизационный стержень»
    Пушков похвалил Грузию за решимость и «цивилизационный стержень»
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Намерение грузинских властей ввести в стране запрет на ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) является серьезным шагом, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Если учесть, что ЛГБТ+ (ЛГБТ –Движение признано экстреистским в России) и его символика сегодня – главная ценность ЕС и всего западного мира, его, так сказать, «знамя, сила и оружие», то шаг просто революционный. Чтобы бросить вызов этому знамени нужны большая решимость и цивилизационный стержень», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    По его мнению, намерение грузинских властей запретить пропаганду однополой любви обусловлено пониманием того, что при вступлении в ЕС на общих основаниях Грузия получит «в одном флаконе все 72 гендера плюс однополые браки с двумя бородатыми мамами», предположил сенатор.

    «Похоже, на этот путь в Грузии вставать не хотят», – подытожил он.

    Ранее сообщалось, что в Грузии собрались запретить операции по смене пола и гей-пропаганду.

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    5 июня 2024, 09:28 • Новости дня
    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    Financial Times: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты готовы дать Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который может быть погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на подготовленный для обсуждения глав министерств финансов стран ЕС документ.

    По данным газеты, такой кредит будет предоставлен Украине при условии, что ЕС продлит санкции против России на неопределенный срок, передает ТАСС.

    Согласно документу, точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее.

    FT также отмечает, что США также рассматривают и другие варианты помощи Украине, в случае если страны ЕС не договорятся о продлении санкций или прибыль от замороженных российских активов не достигнет уровня, требуемого для погашения кредита.

    Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

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    3 июня 2024, 17:48 • Новости дня
    В Северной Европе стартовали военные маневры Nordic Warden
    В Северной Европе стартовали военные маневры Nordic Warden
    @ defmin.fi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В северной части Европы начались маневры Nordic Warden Объединенного экспедиционного корпуса (Британия, Дания, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, страны Прибалтики), сообщило финское Минобороны.

    Маневры проводятся в Северной Европе и в акватории Балтийского моря, заявило ведомство, передает ТАСС.

    В ходе учений участники отработают меры по защите подводной инфраструктуры и оперативное взаимодействие между подразделениями корпуса.

    Объединенный экспедиционный корпус – Североевропейские силы быстрого реагирования, сформированные на базе стран НАТО. 

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    4 июня 2024, 14:33 • Новости дня
    Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в «тяжелой провокации»
    Премьер Грузии обвинил президента Зурабишвили в «тяжелой провокации»
    @ IRAKLI GEDENIDZE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг резкой критике президента Саломе Зурабишвили, которая назвала «ударом ножом в спину отношениям с Европой и США» победу в тендере на строительство порта в Анаклиа на Черном море китайской компании, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это заявление Зурабишвили является несерьезным, является очень тяжелой провокацией и спекуляцией», – сказал премьер-министр.

    По его словам, Грузии важно развивать торгово-экономические отношения с Китаем, поэтому привлечение для реализации Анаклийского проекта китайских партнеров облегчит эту задачу.

    Ираклий Кобахидзе напомнил, что в прошлом году Грузия подписала соглашение с Китаем о стратегическом партнерстве, которое важно для Тбилиси «политически и экономически».

    «У Грузии стратегическое расположение, исторически наша страна связывала Европу и Азию, Восток и Запад. Для максимального восстановления этой функции принципиально важно развивать наши торгово-экономические отношения с Китаем», – подчеркнул он.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклиа самого глубоководного порта на Черном море.

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    3 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Минсельхоз принял решение искать другие рынки сбыта из-за санкций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После одобрения Евросоюзом повышенных пошлин на сельхозпродукцию из России будет искать новые рынки сбыта, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут на полях пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза», проходящей в рамках заседания Евразийского межправительственного совета китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» под Минском.

    При этом Россия остается приверженцем гуманитарной политики, поскольку если людям нужна еда, то нужно поставлять еду.

    Она назвала выбором ЕС нежелание кормить своих жителей, передает ТАСС.

    Министр подчеркнула, что пошлины Евросоюза не стали для России сюрпризом, есть дорожные карты о том, как действовать в этой ситуации.

    Напомним, ЕС утвердил заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия найдет других покупателей вместо европейских стран.

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    4 июня 2024, 10:45 • Новости дня
    Politico: Мишель собирается помешать фон дер Ляйен переизбраться

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Евросовета Шарль Мишель собирается помешать главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен переизбраться на второй срок, пишет газета Politico.

    По данным издания, европейские чиновники опасаются, что Мишель, желая отомстить давней сопернице фон дер Ляйен, помешает ее переизбранию, передает ТАСС.

    Отмечается, что Мишель ожидает, когда глава ЕК оступится, а сам он сможет занять другую «высокую должность» в Брюсселе после выборов в Европарламент.

    Также Politico пишет, что многие члены ЕС уже обеспокоены тем, что Мишель будет «преследовать программу личной мести» в отношении фон дер Ляйен вместо конструктивных действий.

    Ранее Politico писала, что депутаты центристских фракций Европарламента, скорее всего, проголосуют за фон дер Ляйен, но она все равно может не набрать необходимого большинства в 361 голос.

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    3 июня 2024, 11:58 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен могут не переизбрать после выборов в Европарламент

    Tекст: Максим Попов

    Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен могут не переизбрать на новый срок после подведения итогов выборов в Европарламент, сообщила Politico со ссылкой на собственные источники.

    По версии издания, депутаты центристских фракций Европарламента, скорее всего, проголосуют за фон дер Ляйен, но она все равно может не набрать необходимого большинства в 361 голос. Причина в том, что в каждой фракции наберется не менее 10% парламентариев, которые проголосуют против кандидатуры действующей главы ЕК или займут нейтральную позицию. В таком случае общее число евродепутатов, которые поддержат фон дер Ляйен, может опуститься до 351 человека или даже ниже, заключило издание.

    Как отметили обозреватели, даже среди депутатов от Европейской народной партии, которая выдвинула фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, она не пользуется абсолютной поддержкой. Прежде всего ее работой недовольны целый ряд итальянских, испанских и словенских депутатов, передает ТАСС

    Как сообщалось ранее, по словам фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимо готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией и принять меры для совместного вооружения.



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    3 июня 2024, 11:15 • Новости дня
    Грузия обвинила иностранные государства в потворствовании радикализму

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил иностранные государства в потворствовании радикализму в его стране путем непрозрачного финансирования, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Самым разочаровывающим в течение последних двух месяцев (обсуждения закона «О прозрачности иностранного влияния») было то, что ни одно иностранное государство, ни один иностранный донор и ни одно НПО, финансируемое из-за рубежа, не оказались готовыми добровольно взять на себя обязательство прозрачности перед народом Грузии, – заявил он на пресс-конференции после подписания закона. – Ни одно!».

    По его словам, в действительности протесты «обнажили лишь желание иметь привилегию тратить скрытно от народа иностранные поступления».

    «Радикальная оппозиция ставит интересы других стран выше интересов грузинского народа, – сказал Шалва Папуашвили. – Поэтому мы увидели шантаж, угрозы, упоминания «Майдана», выступления на антиправительственной акции протеста министров других стран».

    Председатель парламента Грузии выразил уверенность, что со временем «развеется дезинформация, спадут эмоции, оздоровится политическая система, снизится уровень радикализма».

    Он заявил, что «главной целью закона является усиление политической, экономической и социальной системы Грузии от вмешательства извне».

    «Нам рисовали апокалиптический сценарий только из-за того, что закон предусматривает простую обязанность организаций, если их доходы более чем на 20% состоят из иностранных поступлений, раз в год декларировать свои финансы», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    Как заявил председатель парламента Грузии, «главная проблема состоит в том, что европейские и американские фонды финансируют тех, кто занят в Грузии террором, насилием и угрозами».

    «Это вызывает сожаление, так как для народа Грузии европейские и американские фонды ассоциируются с террором и угрозами», – заявил он.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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