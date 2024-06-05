Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Сбербанк рассказал о финансовой пирамиде с кредитными деньгами заемщиков
Раскрыта мошенническая схема, в которой аферисты убеждали клиентов банков брать кредиты и более половины заемных средств передавать им в обмен на полное погашение задолженности, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% займа отправлять им в обмен на полное погашение долга, сказал Кузнецов, передает ТАСС.
Деятельность пирамиды пресечена, также выявлены три похожих случая.
Один из сотрудников обнаружил, что клиент банка погашает кредиты сразу за 27 человек. Внутреннее расследование помогло предотвратить выдачу 200 млн рублей и выявить еще три пирамиды.
Правоохранители возбудили дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Четверо организаторов арестованы, у них нашли 43 млн рублей на счетах и наличными, три квартиры и 12 машин.
Они к моменту ареста готовились свернуть пирамиду и сбежать.