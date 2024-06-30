У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.0 комментариев
Глава турецкой разведки провел переговоры с лидером ХАМАС
Глава турецкой разведки обсудил с лидером ХАМАС пути достижения прекращения огня между Израилем и Палестиной
Глава турецкой разведки Ибрагим Калын провел переговоры с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией.
В ходе встречи стороны обсудили шаги, необходимые для достижения постоянного прекращения огня между Израилем и Палестиной, обмена пленными и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT Haber.
«Калын и Хания обсудили шаги, необходимые для достижения постоянного прекращения огня, обмена заложниками и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа», – передает телеканал. /TRT Haber/
Калын также выразил соболезнования в связи с гибелью палестинцев, в том числе сестры Хании, в результате израильской военной операции. Глава турецкой разведки подчеркнул, что Анкара намерена и далее оказывать поддержку палестинскому народу.
Напомним, что 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа. После этого началась военная операция Израиля в секторе Газа, которая привела к многочисленным жертвам и разрушениям.
Ранее Турция призвала к скорейшему выполнению резолюции СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа.