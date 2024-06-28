В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.4 комментария
Си Цзиньпин призвал не поднимать железный занавес конфронтации
В эпоху экономической глобализации нужно «наводить мосты, а не рыть пропасти», заявил председатель КНР Си Цзиньпин, призвав не поднимать железный занавес конфронтации.
Китайский лидер на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования призвал прокладывать путь к сотрудничеству, передает РИА «Новости».
Он отметил также, что Пекин выступает за инклюзивную экономическую глобализацию, реализует глобальные инициативы, продвигает строительство «Одного пояса, одного пути».
Люди во всем мире должны разделять результаты развития, подчеркнул председатель КНР.
Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что решать международные вопросы следует путем консультаций с участием всех стран, а не только тех, «у кого руки посильнее». Он предупредил, что «закон джунглей» может стать повсеместным, если в мире не будет честности и правосудия.
Ранее Китай подтвердил стратегическое партнерство с Россией и выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине.