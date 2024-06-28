Си Цзиньпин призвал не поднимать железный занавес конфронтации

Tекст: Ольга Никитина

Китайский лидер на мероприятии по случаю 70-летия Пяти принципов мирного сосуществования призвал прокладывать путь к сотрудничеству, передает РИА «Новости».

Он отметил также, что Пекин выступает за инклюзивную экономическую глобализацию, реализует глобальные инициативы, продвигает строительство «Одного пояса, одного пути».

Люди во всем мире должны разделять результаты развития, подчеркнул председатель КНР.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что решать международные вопросы следует путем консультаций с участием всех стран, а не только тех, «у кого руки посильнее». Он предупредил, что «закон джунглей» может стать повсеместным, если в мире не будет честности и правосудия.

Ранее Китай подтвердил стратегическое партнерство с Россией и выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине.