Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.0 комментариев
Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России
Шольц обвинил Россию в отказе от диалога по конфликту на Украине
Россия якобы «отказывается от диалога» и «не хочет мира», утверждает канцлер Германии Олаф Шольц. С такими заявлениями он выступил в Бундестаге, несмотря на то что Россия неоднократно подчеркивала, в том числе на высшем уровне, что готова вести мирные переговоры.
При этом Шольц полагает, что Украина якобы хочет заключения мира, передает РИА «Новости».
Напомним, что именно украинское руководство ввело законодательный запрет на ведение переговоров с Россией. Москва отмечала, что для начала мирного процесса в первую очередь стоит снять этот запрет.
Кроме того, президент Владимир Путин назвал два условия для мирных переговоров с Киевом, выполнение которых, как отмечали в Кремле, сразу же положит конец кровопролитию.