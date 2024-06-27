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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер У немцев нашлось пять причин, чтобы одуматься

    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пора вынуть голову из информационной духовки

    Изъяны блогосферы как источника информации являются продолжением ее достоинств. Да, новостей в Сети очень много. Но значительную их часть можно квалифицировать как распространение слухов. Если раньше понятие «агентство ОБС» расшифровывалось как «одна баба сказала», то сегодня это следует понимать как «один блогер сказал».

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    27 июня 2024, 10:17 • Новости дня

    Захарова с иронией отреагировала на идею стран Прибалтики и Польши построить линию обороны

    Захарова с иронией отреагировала на идею стран Прибалтики и Польши построить линию обороны
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Польше, Литве, Латвии и Эстонии стоит реализовывать идею о постройке линии обороны Евросоюза от мнимых угроз «шипами внутрь», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что данные страны смогут «защитить себя» от мнимых угроз со стороны Москвы, только строить линию обороны нужно «шипами внутрь».

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

    26 июня 2024, 11:44 • Новости дня
    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза

    Лавров: В качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы

    Лавров заявил об «эстонизации» Евросоюза
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Происходит «эстонизация» Евросоюза, в качестве будущих руководителей ЕС выбраны русофобы, сообщил на полях Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, печально, что уже определены наиболее ярые русофобы в качестве будущих руководителей структур Евросоюза, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что помнит период «финляндизации Европы», которая появилась после окончания холодной войны.

    «Везде отказались от идеологии. Мы помним, как у нас работали в большинстве правительственных институтов, в Центральном Банке иностранные специалисты, как решения принимались, в том числе и о приватизации», – подчеркнул глава МИД.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как русофобы и иноагенты стали проводниками Русского мира в Прибалтике.

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    26 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Заявление ЕС с осуждением России заблокировала Венгрия

    Общее заявление ЕС с осуждением ответных мер России по поводу СМИ заблокировала Венгрия

    Заявление ЕС с осуждением России заблокировала Венгрия
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственной страной ЕС, которая заблокировала совместное заявление всех стран сообщества с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ, стала Венгрия, сообщил портал 444.hu со ссылкой на источники.

    Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что ЕС не смог согласовать единое заявление с осуждением ответных мер России в отношении европейских СМИ, против выступила одна страна из 27.

    Как говорится в сообщении издания, источник из одного института ЕС сообщил, что против общего заявления выступило только венгерское правительство, передает РИА «Новости».

    Ранее Россия в качестве ответной меры ограничила доступ к вещанию 81 средства массовой информации Евросоюза на своей территории,

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    24 июня 2024, 11:41 • Новости дня
    ЕС запретил авиакомпаниям выполнять чартеры для россиян

    ЕС в новом пакете санкций запретил выполнять чартеры и частные перелеты для россиян

    ЕС запретил авиакомпаниям выполнять чартеры для россиян
    @ Martin Moxter/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз в новом 14-м пакете санкций запретил авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России и любые нерегулярные рейсы для россиян над территорией ЕС, следует из документа.

    Как следует из нового пакета санкций, запрет касается возможности совершать взлеты, посадки или перелет территории ЕС для любого чартера или частного самолета, в ходе которого российские физические или юридические лица могут, например, летать на курорты. Операторы будут обязаны по требованию властей передавать им любую информацию о самолете и пассажирах, передает ТАСС.

    Кроме того, ЕС запретил своим не работающим в России компаниям использовать систему передачи банковских сообщений Центробанка.

    Также в 14-м пакете санкций предусматриваются меры, позволяющие европейским компаниям требовать компенсации за ущерб, причиненный российскими компаниями вследствие введения санкций и экспроприации. При этом ЕС требует от европейских компаний следить за тем, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против России.

    Компании ЕС, продающие военные товары в третьи страны, должны оценивать риски их реэкспорта в Россию, они обязаны включать в контракты гарантии, что технологии не будут использоваться для товаров, предназначенных для России.

    Ранее ЕС в новом пакете санкций запретил реэкспорт российского СПГ.

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    24 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Авиаэксперт рассказал, как россияне обойдут запрет ЕС на чартерные полеты

    Авиаэксперт Пантелеев оценил запрет ЕС выполнять авиакомпаниям чартеры для россиян

    Авиаэксперт рассказал, как россияне обойдут запрет ЕС на чартерные полеты
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Запрет ЕС на частные и чартерные перелеты не приведет к драматическим последствиям для россиян. Во-первых, такие рейсы после 2022 года были большой редкостью. Во-вторых, услуги бизнес-авиации оказывают операторы не только из Европы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Действительно критичные санкции в сфере авиаперевозок Евросоюз ввел еще в 2022 году. Именно с тех пор закрыто авиасообщение между Россией и странами Евросоюза, и для наших граждан значительно усложнились вопросы, связанные с путешествиями», – напомнил Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

    По его мнению, после введения ограничений на выполнение чартерных рейсов российские деловые структуры и частные лица не столкнутся с «драматическими последствиями». «Речь идет о том, что некий европейский оператор бизнес-авиации выполнял заказы, например, российских предпринимателей, и предоставлял им свои воздушные суда для частных перелетов. Но дело в том, что такие рейсы после 2022 года были большой редкостью», – пояснил собеседник.

    Кроме того, услуги бизнес-авиации оказывают операторы не только европейских стран, добавил Пантелеев. «Вместе с тем, если игроку, например, из ОАЭ будут угрожать или предъявлять претензии из-за оказания услуг российским юридическим или физическим лицам, то и здесь не должно возникнуть проблем. В документах заказчика просто замаскируют третьей компанией, и перелеты продолжатся», – прогнозирует авиаэксперт.

    «Некоторые сложности могут возникнуть, если при полетах в Европу необходимо будет заявить обо всех лицах, находящихся на борту. Обойти такое ограничение будет почти невозможно, если только не прибегнуть к предоставлению заведомо недостоверных данных», – уточнил спикер.

    «Впрочем, пока не совсем понятно, как именно будут исполняться новые ограничения Евросоюза, поскольку нет правоприменительной практики. Но я думаю, те, кому необходимы чартерные рейсы, безусловно, найдут обходные пути, пусть и ценой удорожания оказываемых им услуг», – заключил Пантелеев.

    Ранее Евросоюз в новом 14-м пакете санкций запретил авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по заказу физических и юридических лиц из России и любые нерегулярные рейсы для россиян над территорией ЕС. Операторы будут обязаны по требованию властей передавать им любую информацию о самолете и пассажирах.

    Всего под санкции попали 47 юридических лиц, в том числе авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Волга-Днепр», а также международный детский центр «Артек» в Крыму. Кроме того, новый пакет санкций наделил ответственностью компании ЕС за то, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не обходили ограничения против России.

    Напомним, Евросоюз в конце февраля 2022 года полностью закрыл воздушное пространство для России. При этом спустя год, в марте 2023 года, авиаперевозчики из Европы возмутились преимуществом летающих над Россией китайских авиакомпаний. Газета ВЗГЛЯД писала о наглости европейцев.

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    24 июня 2024, 13:55 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Полины Гагариной и Шамана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках нового, 14-го, пакета санкций Евросоюз внес в черный список певицу Полину Гагарину и певца Shaman (Ярослав Дронов), а также актеров Ивана Охлобыстина и Вячеслава Манучарова, говорится в документе, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    Все они, по данным ЕС, участвовали в мероприятиях в поддержку Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    Кроме того, санкции введены против трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой за поддержку СВО.

    Напомним, ЕС в новом пакете санкций запретил авиакомпаниям выполнять чартеры для россиян.

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    25 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС

    Украина начала длительный процесс переговоров о приеме в ЕС

    Украина и Молдавия начали переговоры о приеме в ЕС
    @ Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина и Молдавия начали процесс переговоров о вступлении в Евросоюз, в Люксембурге стартовало первое заседание Межправительственной конференции ЕС – Украина и ЕС – Молдавия.

    О предстоящем долгом и трудном процессе заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, при этом он отметил, что стороны сделали значительный шаг вперед, сообщает ТАСС.

    «Мы также должны признать, что предстоящий путь потребует постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших существенных реформ», – сказал он.

    Мишель отметил, что Украине и Молдавии необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС.

    Напомним, Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в сообщество.

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    25 июня 2024, 16:59 • Новости дня
    Названы страны, через которые на Украину везут вещества для «грязной бомбы»

    В Минобороны заявили о ввозе через Польшу на Украину веществ для создания «грязной бомбы»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Продолжается ввоз радиохимических веществ на территорию Украины через Польшу и Румынию, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы», заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Генерал-лейтенант отметил, что эти вещества превращают Украину в место накопления отработанного ядерного топлива и опасных химических отходов, передает ТАСС.

    По его словам, организацию поставок через указанные маршруты и управление организационными, логистическими и финансовыми вопросами лично контролирует глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Эти радиохимические вещества могут быть использованы для создания «грязной бомбы» с возможным последующим применением «под чужим флагом».

    Ранее Кириллов назвал причастного к деятельности с оружием массового поражения на Украине чиновника США.

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    24 июня 2024, 14:39 • Новости дня
    В МИД анонсировали скорый ответ на касающиеся СМИ санкции ЕС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва разработала и в скором времени объявит о контрмерах в ответ на ограничение доступа к российским СМИ в Евросоюзе.

    Совет ЕС ранее принял решение ограничить доступ к трем российским СМИ – агентству «РИА Новости», газетам «Известия» и «Российская газета», а также к порталу Voice of Europe, базирующемуся в Праге, передает ТАСС.

    Мария Захарова отметила, что Москва не рассчитывает на приверженность Брюсселя к его международно-правовым обязательствам и разработала ответные меры на это решение, которые будут объявлены в ближайшее время.

    Согласно заявлению Совета ЕС, введенные ограничения не препятствуют указанным СМИ и их сотрудникам в проведении расследований, интервью и других деятельностей в рамках Евросоюза, за исключением вещания.

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    24 июня 2024, 13:57 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на 14-й пакет санкций ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва тщательно проанализирует новые антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) и примет ответные меры, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    По его словам, все новообъявленные меры будут тщательно проанализированы, а ответные меры, которые Россия сочтет необходимыми, – приняты, передает ТАСС.

    Ранее Совет ЕС в новом 14-м пакете санкций против России запретил реэкспорт российского СПГ, инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов «Арктик СПГ – 2» и «Мурманск СПГ».

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    25 июня 2024, 14:50 • Новости дня
    Страны ЕС решили выдвинуть фон дер Ляйен на второй срок на пост главы ЕК

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главы стран Европейского союза приняли решение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии, сообщило агентство DPA.

    Агентство узнало о соответствующей договоренности во вторник из переговорных кругов, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал заменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК, назвав прошедшие пять лет самыми худшими в истории ЕС.

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    24 июня 2024, 13:53 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против главкома ВМФ России Моисеева

    ЕС ввел санкции против главкома ВМФ России Моисеева и посла МИД России Мирошника

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз включил в санкционный список главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева в связи с участием в событиях на Украине, а также ввел ограничения для посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, следует из документа в «Официальном журнале ЕС».

    Санкции введены против руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадима Яковенко за активную помощь деятельности России на территории Донбасса, передает ТАСС.

    Также в 14-й пакет санкций Евросоюза попали основатель корпорации AEON Роман Троценко, глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин. В черном списке – президент пивоваренной компании «Балтика», которой были переданы российские активы Carlsberg Group, Таймураз Боллоев. Под ограничения ЕС попал генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский.

    Поясняется, что физлицам попавшим под санкции ЕС запрещен въезд в Евросоюз. Также предусмотрена заморозка их активов в юрисдикции сообщества.

    Кроме того, ЕС включил в санкционный список посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника за поддержку политики «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Под санкции ЕС попал и создатель проекта Life и гендиректор издательского дома News Media Арам Габрелянов.

    По данным ЕС, Габрелянов через медиа «распространяет агрессивную пропаганду, фейки и дезинформацию», а также «угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

    Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС затронули 116 физических и юридических лиц, «ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины».

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    27 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    В Польше предрекли гибель страны при расширении украинского конфликта

    Обозреватель Зинкевич заявил, что расширение украинского конфликта на Польшу грозит гибелью стране

    Tекст: Александра Юдина

    Расширение конфликта на Украине на территорию Польши может привести к полному уничтожению польского государства, отмечает обозреватель Mysl Polska Эугениуш Зинкевич.

    По его словам, в случае расширения украинского конфликта на Польшу его окончание будет для страны трагичным, передает РИА «Новости».

    «Игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства», – подчеркнул Зинкевич.

    Также он указал на то, что членство в НАТО дает польскому руководству, мечтающему о развале России, ложное ощущение полной безнаказанности.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины. В связи с этим военно-воздушные силы Польши были вынуждены поднять в воздух истребители.

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    26 июня 2024, 12:55 • Новости дня
    Российский бизнесмен добился отмены санкций ЕС

    Предприниматель Пумпянский и его жена выиграли иск по отмене санкций ЕС

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил в полном объеме иски российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его супруги Галины об отмене санкций Евросоюза, введенных против них в 2022 году.

    Согласно постановлению суда, решение, принятое в 2022 году, о внесении Пумпянских в черный список должно быть отменено, как и решение от 2023 года о продлении запретительных мер в отношении супругов. Кроме того, Совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон, передает ТАСС сообщение пресс-службы инстанции.

    В ноябре суд ЕС постановил исключить сына бизнесмена Дмитрия Пумпянского Александра из черного списка Евросоюза.

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    25 июня 2024, 12:19 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС отказаться от принципа единогласия для обхода вето Венгрии

    Financial Times: ЕС задумался об отказе от принципа единогласия для обхода вето Венгрии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз рассматривает возможность вместо принципа единогласия принимать решения большинством голосов, чтобы обходить право вето Венгрии, которым она пользуется в вопросах об антироссийских санкциях и помощи Украине, сообщило издание Financial Times (FT).

    Как заявили газете четыре высокопоставленных европейских дипломата, Венгрия тормозит решения по семи вопросам, касающимся Украины. Речь идет о сумме 6,6 млрд евро. В их число входит использование доходов от замороженных активов России для оказания военной помощи Украине, передает ТАСС.

    В распоряжении у Financial Times имеется документ, согласно которому бельгийское председательство Совета Европы подготовило предложения, позволяющие «обходить право вето Будапешта или затруднять его применение».

    К ним относятся использование положений договоров Евросоюза, которые предусматривают применение принципа квалифицированного большинства вместо принципа единогласия, а также требуют от участников сообщества более обоснованного использования права вето.

    Кроме того, ряд стран ЕС изучает возможность бойкота министерских встреч в Венгрии, а также принятие «конфиденциальных приложений» к утверждаемым документам, которые позволят закреплять договоренности с другими европейскими государствами в обход Венгрии.

    Помимо этого, некоторые страны открыто обсуждают применение седьмой статьи Договора о ЕС, которая позволяет лишить государство права голоса.

    Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС разработан механизм, позволяющий обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

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    26 июня 2024, 18:31 • Новости дня
    Названа дата подписания соглашения по безопасности Украины с ЕС

    Украина и ЕС 27 июня подпишут соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Евросоюзом (ЕС) будет подписано в четверг, сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав государств и правительств стран сообщества.

    Документ будет подписан на полях саммита ЕС в Брюсселе, 27 июня, сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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