Песков: Мирное предложение Путина по Украине остается в силе

В Кремле подтвердили, что мирное предложение Путина по Украине остается в силе

Tекст: Елизавета Шишкова

Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Песков отметил, что Путин и сам отвечал на этот вопрос на пресс-конференции в Ханое 20 июня, где он обозначил временные рамки.

Напомним, Путин говорил, что предложения России по урегулированию на Украине могут измениться в зависимости от ситуации на земле.