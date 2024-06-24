Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.5 комментариев
Песков: Мирное предложение Путина по Украине остается в силе
В Кремле подтвердили, что мирное предложение Путина по Украине остается в силе
Мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине в силе даже после атаки ВСУ на Севастополь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Песков отметил, что Путин и сам отвечал на этот вопрос на пресс-конференции в Ханое 20 июня, где он обозначил временные рамки.
Напомним, Путин говорил, что предложения России по урегулированию на Украине могут измениться в зависимости от ситуации на земле.