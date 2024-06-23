МИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы

Tекст: Ольга Иванова

По ее словам, «внутри сущности киевского режима… глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой», поэтому для атаки был выбран такой день, передает РИА «Новости».

«Эти буквально ритуальные, а я считаю, они именно так должны называться, преступления, которые они совершают, совпадают именно с большими праздниками», – заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом.

В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека, 100 пострадали.