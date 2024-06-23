Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Путин: От армии зависит будущее России
Российские военнослужащие на фронте выполняют задачи, от которых зависит будущее страны. Однако все запланированное будет исполнено, выразил уверенность президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
«От вооруженных сил сегодня очень многое зависит – имею в виду будущее нашей страны. Может быть, ключевые вещи решаются сейчас вами и вашими товарищами на фронте», – передает ТАСС Путина со ссылкой на фрагмент видеозаписи, которую приводит в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали – все будет исполнено», – подчеркнул глава государства.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявлял, что Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и у страны это получается.