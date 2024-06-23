  • Новость часаМИД назвал ритуальным преступлением обстрел Севастополя в день Троицы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как часть Германии сохранила особые чувства к России
    Британский политик призвал Запад признать свои ошибки на Украине
    Трамп определился с будущим вице-президентом
    Дании указали на отсутствие права ограничивать судоходство на Балтике
    Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех
    Эксперт назвал потенциальные изменения ядерной доктрины России
    В Германии призвали Китай прекратить торговлю с Россией
    Южная Корея угрожает поставками оружия Украине
    Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Итог предательства всегда один

    Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    10 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    23 июня 2024, 14:42 • Новости дня

    Путин: От армии зависит будущее России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие на фронте выполняют задачи, от которых зависит будущее страны. Однако все запланированное будет исполнено, выразил уверенность президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

    «От вооруженных сил сегодня очень многое зависит – имею в виду будущее нашей страны. Может быть, ключевые вещи решаются сейчас вами и вашими товарищами на фронте», – передает ТАСС Путина со ссылкой на фрагмент видеозаписи, которую приводит в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    «Уверен, у меня нет никаких сомнений, что все, что мы запланировали – все будет исполнено», – подчеркнул глава государства.

    Ранее президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле заявлял, что Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и у страны это получается.

    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

    Коментарии (61)
    22 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

    По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .

    Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.

    Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

    Коментарии (19)
    20 июня 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад планирует повесить на украинского лидера Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его, это может произойти в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

    «На Западе не хотят его (Зеленского) сейчас менять – время не подошло. Это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее в российской разведке назвали «преемника» Зеленского.

    Коментарии (38)
    20 июня 2024, 19:41 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России

    Путин: Стратегическое поражение означает прекращение государственности России

    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ.

    Как указал российский лидер, для России стратегическое поражение означает прекращение ее государственности. «Это означает конец тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», – добавил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.

    Коментарии (52)
    20 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирные переговоры с Украиной невозможны, пока Киев связывает их начало с выводом российских войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин допустил изменение предложений России по Украине.

    Коментарии (23)
    21 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

    Песков назвал прикладным подарком привезенный Путиным второй Aurus Ким Чен Ыну

    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подаренный президентом России Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus отличается от предыдущего, это вполне прикладной, хороший подарок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что одна подаренная Путиным машина на удлиненной базе, а второй автомобиль Aurus – на короткой базе. По его словам, уже долгие годы корейцам приходится не по своей вине жить в определенном режиме, поэтому такой подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, передает ТАСС.

    Кроме того, для межгосударственных отношений, для соседей это не дорогой подарок, добавил Песков.

    Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.

    Коментарии (8)
    20 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин: У России нет цели подходить к Харькову

    Путин: Попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки со стороны Украины любой ценой «выдавить» российскую армию из Харьковской области будут стоить Киеву очень дорого, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, завершая государственный визит во Вьетнам.

    «На самом деле, вот эта команда [действовать на поле боя] «любой ценой» – я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю, – если она не основана на реалиях, то [это] будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Российский лидер также добавил, что у России нет цели подходить к Харькову. «Это такое, так сказать, тактическое направление. А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», – уточнил он.

    Ранее Путин сообщил, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам.

    Напомним, в мае Путин заявлял, что пока планов брать Харьков нет, но отмечал, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    Коментарии (43)
    20 июня 2024, 17:30 • Новости дня
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК опубликовало совместное фото президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

    На фото они вместе в салоне Aurus. При этом президент России находится за рулем.

    Напомним, после того как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и чайный сервиз.

    Коментарии (3)
    22 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    В США назвали соглашения Путина с КНДР и Вьетнамом «тыканьем в глаз» Западу

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, заключив стратегические соглашения со странами Азии, а именно с КНДР и Вьетнамом, дал возможность России «ткнуть в глаз» Западу, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По словам Макгрегора, Путин напомнил, что Россия может создавать США проблемы, где захочет, а для россиян большой плюс, и возможность «ткнуть в глаз» Западу, будучи в стратегических отношениях с Вьетнамом, Кубой. Венесуэлой и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Ведущий передачи Эндрю Наполитано ответил, что Москва таким образом противостоит агрессивной политике США.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что деловые Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

    Коментарии (3)
    20 июня 2024, 19:21 • Новости дня
    Путин: Россия думает об изменениях в ядерной доктрине
    Путин: Россия думает об изменениях в ядерной доктрине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Я, по-моему говорил, что мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Это связано с тем, что появляются новые (изменения), и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва будет реагировать на заявления Вашингтона об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной.

    Коментарии (0)
    20 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине
    Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине
    @ Minh Hoang/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции во Вьетнаме, что реакция западных политиков на его предложение по мирному урегулированию украинского конфликта была ожидаемой.

    «Что касается реакции наших западных так называемых партнеров. Вы сказали, что я, видимо, не ждал – нет, как раз наоборот, я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    Время покажет, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, однако все зависит от обстановки на земле, добавил Путин. Глава государства отметил, что здравомыслящие политики, желающие прекращения конфликта в центре Европы, задумаются над его мирными инициативами.

    «И думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы», – сказал Путин.

    На прошлой неделе Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

    Коментарии (8)
    20 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Путин допустил изменение предложений России по Украине

    Путин допустил изменение предложений России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложения России по урегулированию украинского конфликта могут измениться, на это будет влиять ситуация на земле, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия (урегулирования конфликта на Украине) в зависимости от ситуации на земле», – сказал глава государства журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине.

    Коментарии (2)
    21 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: Россия будет развивать армию, опираясь на опыт СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    С учетом сложной ситуации в мире Россия будет совершенствовать вооруженные силы, опираясь на передовые технологии и опыт, полученный в ходе специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

    «Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные экономические и финансовые решения», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Также будут учитываться современные тенденции военного дела и колоссальный боевой опыт СВО, добавил Путин.

    Ранее Путин призвал к технологическому обновлению военной сферы.

    Коментарии (21)
    20 июня 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин сравнил жестокость санкций против КНДР с блокадой Ленинграда

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Санкции в отношении Северной Кореи антигуманны, они схожи с блокадой Ленинграда по своей жестокости, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, мягко говоря, выглядят как-то очень странно», – сказал Путин журналистам. Его слова приводит официальный сайт президента.

    «Как известно, я родом из Ленинграда. Что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают. Это блокада, когда людей морили голодом. Есть потери, как вам известно, и в моей семье по этому поводу: у меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел и умер», – напомнил глава государства.

    «А что сейчас происходит с Северной Кореей? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить, скажем, ограничения, связанные с трудовой миграцией, это как-то странно выглядит. Это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи, даже если они находятся в очень сложном материальном положении, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? Разве это гуманно?» – сказал российский лидер.

    По его словам, санкции, которые вводятся по политическим соображениям, должны соответствовать современному уровню развития человечества.

    «Поэтому я сказал, выступая в Пхеньяне, сказал это искренне, что нам нужно всем вместе подумать на тему о том, как и что нужно менять в этом санкционном режиме, и вообще соответствует ли он требованиям сегодняшнего дня», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что в новом договоре России с КНДР отсутствует новизна, по сравнению с прежним договором почти ничего не изменилось.

    Коментарии (3)
    20 июня 2024, 20:42 • Новости дня
    Путин завершил поездку во Вьетнам

    Путин завершил поездку по странам Восточной Азии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин покинул Ханой, завершив свою поездку по странам Восточной Азии, самолет российского лидера вылетел из аэропорта вьетнамской столицы.

    На прощание Путин и президент Вьетнама То Лам обменялись рукопожатием, передает ТАСС. Также российский лидер сфотографировался с представителями вьетнамского руководства.

    Напомним, Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР, после чего отправился во Вьетнам. Перед этим президент совершил однодневный визит в Якутию.

    Коментарии (0)
    Главное
    Малькевич отреагировал на задержание бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина
    ВС России ударили по месту подготовки летного и технического состава ВСУ
    Папа Римский поспособствовал освобождению митрополита Ионафана
    Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации
    Стало известно о задымлении на коксохимическом заводе в Кривом Роге
    Аэропорт Манчестера приостановил работу из-за перебоев с электричеством
    Икону «Троица» Андрея Рублева установили в Троицком соборе

    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

    Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден спишет свои ошибки на Зеленского

    Западные страны могут заменить Владимира Зеленского в первой половине 2025 года. Об этом заявил Владимир Путин. По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, в теории замена Зеленского могла бы сыграть на руку всем сторонам конфликта, включая Россию и США, и открыть путь к полноценному переговорному процессу по Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Групповые удары России стали бедствием для Украины

    Россия нанесла групповой удар высокоточным оружием по объектам украинской энергетики. Он оказался столь сильным, что соседняя Польша на два часа подняла в воздух боевую авиацию. В экспертной среде говорят, что Россия истощает украинскую оборонную промышленность и логистику, а также отвечает на попытки ВСУ атаковать энергетические объекты на территории РФ. С чем связан рост эффективности российских ударов? Подробности

    Перейти в раздел

    Продвижение российской армии лишает Украину последних денег

    Украинцев уже в ближайшее время ожидает повышение налогов, причем, как заявляется, «радикальное». Казалось бы, киевский режим исправно финансируют западные союзники. Но именно сейчас внезапно выяснилось, что денег не хватает, а виновата во всем российская армия и ее успехи в ходе спецоперации. Что же произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон и Брюссель наказали Грузию

      Евросоюз заморозил процесс вступления Грузии в Евросоюз, а США отказались поддерживать грузинскую армию деньгами. И то, и другое – наказание за принятие закона об иноагентах. Но если власти Грузии дадут слабину, им придется заплатить гораздо дороже.

    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............