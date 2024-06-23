Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику
Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и у страны это получается, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.
Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. «От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают – очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается», – отметил российский лидер, комментируя важность стабильной экономики Минобороны, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса за время проведения СВО на Украине значительно нарастили объемы производства вооружений и выполняют гособоронзаказ в срок, а иногда даже с опережением графика.