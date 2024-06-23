Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

Путин сравнил жестокость санкций против КНДР с блокадой Ленинграда

Tекст: Алексей Дегтярев

«Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, мягко говоря, выглядят как-то очень странно», – сказал Путин журналистам. Его слова приводит официальный сайт президента.

«Как известно, я родом из Ленинграда. Что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают. Это блокада, когда людей морили голодом. Есть потери, как вам известно, и в моей семье по этому поводу: у меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел и умер», – напомнил глава государства.

«А что сейчас происходит с Северной Кореей? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить, скажем, ограничения, связанные с трудовой миграцией, это как-то странно выглядит. Это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи, даже если они находятся в очень сложном материальном положении, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? Разве это гуманно?» – сказал российский лидер.

По его словам, санкции, которые вводятся по политическим соображениям, должны соответствовать современному уровню развития человечества.

«Поэтому я сказал, выступая в Пхеньяне, сказал это искренне, что нам нужно всем вместе подумать на тему о том, как и что нужно менять в этом санкционном режиме, и вообще соответствует ли он требованиям сегодняшнего дня», – подчеркнул президент.



Ранее Путин заявил, что в новом договоре России с КНДР отсутствует новизна, по сравнению с прежним договором почти ничего не изменилось.