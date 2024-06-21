И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Газпром достиг рекорда суточных поставок газа потребителям России
Газпром вновь достиг рекорда суточных поставок газа потребителям России для июня
Газпром в июне поставляет рекордные объемы газа на российский рынок, в шестой раз обновив исторический максимум для месяца, говорится в сообщении холдинга.
Как говорится в сообщении, Газпром продолжает обеспечивать россиян рекордными для июня объемами газа, со 2 июня 2024 года поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для июня показателей всех прошлых лет, передает ТАСС.
Новый исторический рекорд поставок в 691 млн куб. м газа был достигнут 19 июня. Это уже шестой раз за текущий месяц, когда был обновлен рекорд суточных поставок для июня.
Напомним, в январе Газпром установил абсолютный исторический рекорд суточных поставок по Единой системе газоснабжения России, потребителям поставлено 1788,3 млн куб. м газа.