WP: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине

Washington Post: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине

Tекст: Александра Юдина

Издание подчеркивает, что встреча Зеленского и Блинкена была напряженной, украинский политик выразил признательность за военную помощь США, однако был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией, передает РИА «Новости».

Ранее The New York Times писала, что власти Украины ограничивают свободу слова и оказывают давление на журналистов, когда те освещают темы, которые, по их мнению, могут навредить нацбезопасности страны.