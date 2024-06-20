Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
WP: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине
Washington Post: Зеленскому не понравилось требование Блинкена о борьбе с коррупцией на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен требует бороться с коррупцией в Киеве, пишет The Washington Post.
Издание подчеркивает, что встреча Зеленского и Блинкена была напряженной, украинский политик выразил признательность за военную помощь США, однако был недоволен тем, что Блинкен уделил особое внимание борьбе с коррупцией, передает РИА «Новости».
Ранее The New York Times писала, что власти Украины ограничивают свободу слова и оказывают давление на журналистов, когда те освещают темы, которые, по их мнению, могут навредить нацбезопасности страны.