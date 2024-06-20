Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
Польша решила с 1 июля отменить ряд выплат для украинских беженцев
Польские власти решили отменить с 1 июля выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе, сообщает информационное агентство IAR.
Как говорится в сообщении, до этого срока владельцам жилья, размещавшим беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около 10 долларов). Кроме того, будут отменены единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов), передает РИА «Новости».
Правительство Польши объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы, так как все больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей. По данным МВД Польши за май, действующую регистрацию имеют чуть более 950 тыс. украинцев, проживающих в стране.
Ранее в Польше повысился уровень преступности из-за пьяных украинцев на дорогах.