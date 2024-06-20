Польша решила с 1 июля отменить ряд выплат для украинских беженцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, до этого срока владельцам жилья, размещавшим беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около 10 долларов). Кроме того, будут отменены единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов), передает РИА «Новости».

Правительство Польши объяснило это трудностями в обеспечении надежности системы, так как все больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей. По данным МВД Польши за май, действующую регистрацию имеют чуть более 950 тыс. украинцев, проживающих в стране.

Ранее в Польше повысился уровень преступности из-за пьяных украинцев на дорогах.