Американский сенатор раскритиковал союзников Киева

Американский сенатор Вэнс: У НАТО не должно быть никакого интереса на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, много сумасшедших европейских лидеров, которые говорят, что нам нужно послать наземные войска НАТО на Украину, и это безумие, передает РИА «Новости».

Вэнс добавил, что единственной причиной для отправки контингента НАТО в зону любого конфликта является прямая угроза США или альянсу, а конфликт на Украине такой угрозы не представляет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оказание Киеву долгосрочной военной и экономической помощи будет способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.