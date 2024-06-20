Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
Американский сенатор раскритиковал союзников Киева
Американский сенатор Вэнс: У НАТО не должно быть никакого интереса на Украине
Отправка наземных войск НАТО в зону спецоперации не должна быть в интересах США и НАТО, поскольку конфликт на Украине не несет им непосредственной угрозы, заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в интервью порталу Breitbart.
По его словам, много сумасшедших европейских лидеров, которые говорят, что нам нужно послать наземные войска НАТО на Украину, и это безумие, передает РИА «Новости».
Вэнс добавил, что единственной причиной для отправки контингента НАТО в зону любого конфликта является прямая угроза США или альянсу, а конфликт на Украине такой угрозы не представляет.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оказание Киеву долгосрочной военной и экономической помощи будет способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.