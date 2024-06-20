  • Новость часаОпубликован текст договора России и КНДР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и КНДР меняют военный баланс в Азии
    В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
    Названы сроки появления стратегической АПЛ пятого поколения в ВМФ России
    Боец ММА Монсон принял в Москве ислам
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    Гендиректор «Кухни на районе» отправлен под домашний арест
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    Путин анонсировал планы «Новатэк» осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме
    Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта
    Мнения
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    4 комментария
    Владимир Шаповалов Владимир Шаповалов Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев

    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

    2 комментария
    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    8 комментариев
    20 июня 2024, 08:40 • Новости дня

    Марочко: Украинской армии не хватает сил для прорыва под Волчанском

    Марочко: ВСУ не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинской армии не хватает сил, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском, в некоторых подразделениях двукратная нехватка, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, стало известно, что указанное в боевом распоряжении количество сил и средств ВСУ не соответствует оперативной обстановке, а для успешного выполнения задач нужно увеличить вдвое их количсество, передает РИА «Новости».

    Марочко уточнил, что такие доклады фиксируются и от других военных, пытающихся замедлить продвижение ВС России на этом участке. По оценке российских специалистов, все неудачи противника на этом участке связаны с низкими морально-волевыми качествами военнослужащих ВСУ.

    Ранее российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом.

    17 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина

    Директор СВР Нарышкин: Следующие предложения Путина по Украине будут жестче

    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе от инициативы президента России Владимира Путина условия заключения мира для Киева будут более сложными и жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, при отказе от мирного предложения Украине, следующие условия для Киева будут сложнее, передает ТАСС.

    Нарышкин также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Кроме того, внутри западных стран была и продолжается дискуссия на эту тему. По словам Нарышкина, тех, кто против отправки западных войск на Украину, больше.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.

    Коментарии (46)
    19 июня 2024, 22:13 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников подстанция «Луч» в Энергодаре уничтожена. Электроснабжение города восстановлено, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    Подстанция «Луч» – ключевой объект инфраструктуры, «обеспечивающий Энергодар и близлежащие населенные пункты» электроэнергией. Яшина пояснила, что Энергодар «запитали с ЗАЭС», передает ТАСС.

    Украинский обстрел города прекратился. Яшина сообщила, что территория ЗАЭС в результате обстрела не пострадала, «ситуация на станции находится в штатном режиме». Яшина пояснила, что обстрел велся вооруженными силами Украины по периметру города, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что в результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию. ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии.

    Коментарии (12)
    18 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира

    Медведев: Россия продолжит наступать в зоне СВО, если Киев не захочет принять предложения Путина

    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия России в зоне специальной военной операции продолжатся, если Киев не попытается установить мир, дальше будет только хуже для киевских властей, потому что граница санитарного пояса может установиться не в их пользу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, у Киева еще есть время для принятия предложения президента России Владимира Путина, но если они этого не сделают, что, скорее всего, события будут развиваться не в пользу киевского режима, где закончится санитарная зона, пока сказать трудно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в Верховной раде нет «здравомыслящих сил», которые способны поддержать предложения России, потому что «там все развивается по утвержденному Вашингтоном сценарию», передает ТАСС.

    Ранее Медведев предрек катастрофическое развитие событий для киевского режима.

    Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

    Коментарии (18)
    18 июня 2024, 07:38 • Новости дня
    Подполье сообщило о прибытии в порт Одессы 60 французских наемников

    Tекст: Александра Юдина

    В порт Одессы на трех катерах прибыли около 60 вооруженных наемников, говорящих на французском языке, сообщили в российском подполье.

    Отмечается, что прибывшие вооружены, экипированы, они общались между собой на французском языке, передает РИА «Новости».

    Известно, что после прибытия наемники рассредоточились по городу, они стремятся не выходить из мест проживания и всячески избегать контактов с местным населением.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России.

    Коментарии (23)
    19 июня 2024, 21:53 • Новости дня
    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии

    ВСУ после атаки на Энергодар дронами начали интенсивный обстрел из артиллерии

    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Он уточнил, что обстрел ведется с применением артиллерии натовского калибра, передает ТАСС.

    Напомним, в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию.

    Коментарии (23)
    17 июня 2024, 13:32 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки группировка «Север» в Харьковской области поразила живую силу и технику 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны, сообщило Минобороны.

    Украинские подразделения поражены у Волчанска, Глубокого, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку украинских штурмовиков 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности за сутки потеряли до 300 человек, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, машину РСЗО БМ-21 «Град».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Шийковки, Синьковки, Песков-Радьковских, Дружелюбовки (Харьковская область) и Невского (ЛНР).

    В зоне ее ответственности украинские военные потеряли до 405 человек, три боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Катериновки, Александро-Шультино и Горняка в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 535 человек, два БТРа, две американские гаубицы М777, две гаубицы Д-20 и орудие Д-30.

    Коментарии (13)
    17 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области

    Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ и технике в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены в воскресенье по месту расположения ВСУ и техники в районах населенных пунктов Марганец и Покровское Днепропетровской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, вечером в воскресенье ВС России уничтожили дом, в котором без разрешения поселились военные ВСУ в пригороде Марганца, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что еще один удар был нанесен по населенному пункту Покровское Днепропетровской области, в котором все дома занимают ВСУ и хранят там технику. Подпольщик рассказал, что удар пришелся в гараж, где стоял военный пикап с крупнокалиберным пулеметом.

    Ранее российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области.

    Коментарии (0)
    19 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение 36-й бригаде морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 120-й и 125-й бригадам теробороны возле Волчанска, Старицы и Липцов Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили порядка 300 военнослужащих, два пикапа, 122-мм гаубица Д-30, британская 105-мм гаубица L-119, два 152-мм орудия Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии поблизости от Синьковки, Петропавловки Харьковской области, Червоной Дибровы и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).

    За последние сутки были отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк и две бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артустановка 2С1 «Гвоздика», британская 105-мм гаубица L-119. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (3)
    18 июня 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» отбила две контратаки под Харьковом
    Группировка «Север» отбила две контратаки под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» в последние сутки в Харьковской области отбили контратаки украинских штурмовиков 71-й егерской бригады и 13-й бригады нацгвардии, сообщило Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 125-й бригад теробороны у Волчанска, Волоховского, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 130 человек, две бронемашины, включая американский БТР Stryker, американскую САУ М109 Paladin, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 163-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ у Нововодяного (ЛНР), Песчаного (Харьковская область) и Торского (ДНР). Она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа.

    Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 455 человек, САУ «Гвоздика» и орудие М119.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ у Григоровки, Катериновки, Предтечино и Серебрянки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 665 человек, две бронемашины, включая американский БТР М113, гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской, 144-й пехотной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Камышевки, Новгородского и Торецка в ДНР. Также она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 142-й пехотной, 23-й и 110-й механизированных бригад.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 355 человек, две американские боевые бронированные машины MaxxPro, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, два орудия М119 и пушку «Рапира».

    Коментарии (10)
    20 июня 2024, 00:18 • Новости дня
    Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане

    Haberturk сообщила о планах Эрдогана встретиться на полях саммита ШОС в Астане с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщили источники.

    По информации Haberturk, на встрече планируется обсудить российскую специальную военную операцию на Украине, «расширение функций черноморской зерновой инициативы», АЭС «Аккую», газовый центр и ситуацию с курдами в Сирии, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит ШОС состоится 3–4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане,.


    Коментарии (0)
    17 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США Беннетт счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер армии США Скотт Беннетт назвал блефом возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами.

    В комментарии RT Беннетт заявил, что у Украины нет пилотов для F-16, потому что даже «у шимпанзе лучше получается», чем у украинских летчиков справляться с такими самолетами.

    В случае передачи F-16 Украине, что Беннет считает блефом, пилотами будут британцы, немцы, французы или американцы, но это означало бы войну с НАТО.

    Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Коментарии (3)
    17 июня 2024, 10:22 • Новости дня
    Небензя призвал Украину признать реалии «на земле»

    Небензя заявил, что России нужны гарантии внеблокового статуса Украины

    Небензя призвал Украину признать реалии «на земле»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий «на земле», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Он подтвердил, в случае, когда и если бывшие партнеры России «дозреют» к переговорам, позиция Москвы о нейтральном статусе Украины останется неизменной. Кроме того, по его словам, Киеву и Западу придется признать реалии «на земле», передает РИА «Новости».

    Ранее Небензя назвал режим Владимира Зеленского недоговороспособным.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. Одно из них – внеблоковый и нейтральный статус Украины.

    Коментарии (18)
    18 июня 2024, 08:18 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении

    Марочко: ВС России продолжили успешное продвижение на Купянском направлении

    Российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия продолжает успешное продвижение на Купянском направлении, за истекшие сутки войскам удалось продвинуться на ряде участков, в том числе в районе Синьковки в Харьковской области, и оттеснить украинские войска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, возле Синьковки уничтожена огневая точка противника, которая на протяжении долгого времени не позволяла продвигаться вперед российским войскам. В то же время в районе Песчаного ВСУ пришлось оставить важные позиции и отойти, передает РИА «Новости».

    Также российские войска улучшили свое положение в районе Берестового и после боев заняли более выгодные позиции, а в Стельмаховке полностью уничтожен взводный опорный пункт ВСУ в результате удачного огневого налета и при помощи ВКС России.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ перебросили резервы к Волчанску и Липцам в Харьковской области, но безуспешно контратакуют.

    Коментарии (5)
    17 июня 2024, 22:02 • Новости дня
    Эксперт: Новые замминистры обороны показали себя в сложнейшие периоды для страны
    Эксперт: Новые замминистры обороны показали себя в сложнейшие периоды для страны
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые замглавы Минобороны в прошлом показали себя в сложнейшие периоды для страны и у них достаточно компетенций для того, чтобы решать социальные и экономические вопросы в Минобороны, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Александр Малькевич. Ранее Владимир Путин провел ряд назначений на руководящие должности в Минобороны.

    «Кадровую политику президента всегда отличал дифференцированный и продуманный подход. Целью главы государства было привести на руководящие посты людей из нового поколения управленцев – профессионалов, которые уже доказали свою эффективность на деле. Именно это мы видим в назначении новых заместителей министра обороны», – пояснил Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    «Леонид Горнин, Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков показали себя грамотными руководителями в сложнейшие периоды для страны: это и пандемия коронавируса, и беспрецедентные санкции, и специальная военная операция. Они доказали свою эффективность и результативность», – детализировал собеседник.

    «Нужно напомнить, что президент РФ Владимир Путин поставил перед Андреем Белоусовым задачу интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны. Поэтому укрепление министерства новыми кадрами, в частности, бывшим первым замглавы Минфина Леонидом Горниным, который будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ – это продолжение курса президента», – продолжил он.

    «Еще одна важная задача, поставленная президентом перед Министерством обороны, – социальное и жилищное обеспечение военных. Для того чтобы вывести это на новый качественный уровень, нужны новые перспективные кадры, которые максимально вовлечены в этот процесс», – указал спикер.

    «В этой связи нужно сказать об Анне Цивилевой, назначенной замминистра обороны. Она являлась руководителем фонда «Защитники Отечества» и как никто другой в курсе реальных потребностей солдат и офицеров, ведь в ее работу входило ежедневное общение с военными и участниками СВО, а также их семьями. Это назначение – показатель внимания государства к нуждам участников и ветеранов СВО», – добавил эксперт. – «Назначение Цивилевой – это шаг к тому, чтобы сделать Минобороны человекоориентированным. Ведомство должно не только защищать, но и заботиться о защитниках».

    «Также мы видим, что сейчас проводится очень серьезная программа наведения порядка в армейской экономике. Я сам, давая этот комментарий, нахожусь среди бойцов СВО. Я обсуждаю с ними новые назначения, и они возлагают большие надежды на решение всех социальных вопросов. Это будет максимально весомый вклад в приближение нашей победы на поле боя», – резюмировал Малькевич.

    В понедельник Леонид Горнин был назначен на должность первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Также новыми замглавы Минобороны стали Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков.

    До назначения на пост замглавы Минобороны Горнин занимал должность первого замглавы Минфина, он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. Цивилева в апреле прошлого года была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Фрадков с января 2021 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента РФ, а Савельев с 2019 года был аудитором Счетной палаты РФ.

    Коментарии (3)
    18 июня 2024, 14:56 • Новости дня
    Алаудинов объяснил действия ВС России на Харьковском направлении

    Генерал Алаудинов: ВС России ждут ответных действий ВСУ на Харьковском направлении

    Алаудинов объяснил действия ВС России на Харьковском направлении
    @ Oleg Petrasiuk/24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные значительно продвинулись на Харьковском направлении, освободив «довольно серьезную территорию», сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, противник перебросил на Харьковское направление большую часть подразделений, на данный участок были переброшены даже подразделения из Киевской области, передает ТАСС.

    Алаудинов отметил, что российские военные ожидают дальнейшего хода ВСУ, которые пытаются сделать «решающий шаг для себя».

    Также генерал добавил, что предстоящая битва станет решающим сражением для ВС России, в ходе которой будут уничтожены «оставшиеся средства ВСУ».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом.

    Коментарии (5)
    Главное
    Аргентина отказалась отправлять военную помощь Украине
    Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане
    СМИ: Zeekr запретил поставки электромобилей в Россию
    Комментатора Игр БРИКС отстранили за слова о «шмарах»
    В Москве изъяли 60 тонн потенциально зараженных ботулизмом продуктов
    Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
    СМИ сообщили о ботулизме у актера Бардукова

    Ленский мост станет стройкой государственной важности

    Владимир Путин обсудил вопрос возведения моста через Лену в Якутии с министром финансов Антоном Силуановым и с главой Якутии Айсеном Николаевым. Начать стройку планируется в 2025 году. Истории этого проекта уже более 40 лет, однако его реализации каждый раз мешали разные обстоятельства. Что мешало построить мост и почему он так важен? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему визит Путина в КНДР вызвал истерику на Западе

    Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына широко обсуждается на Западе. Местные СМИ выражают обеспокоенность сближением Москвы и Пхеньяна. Между тем визит российского лидера в КНДР увенчался подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, открывшим новую главу в диалоге двух стран. Что стало причиной опасений Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Саммит Зеленского запомнится демаршем Кении и позором Сербии

    Киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом, но есть нюансы. Показав, что эра политической гегемонии Запада в прошлом, саммит в то же время удивил поведением делегаций двух стран – Кении и Сербии. Как в хорошем, так и в плохом смысле. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............