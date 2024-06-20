Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.4 комментария
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении одной из своих ТЭС
Одна из теплоэлектростанций повреждена на Украине, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
Как говорится в сообщении, серьезно повреждено оборудование станции, при этом в каком регионе расположена ТЭС, не уточняется, передает РИА «Новости».
Ранее Украина сообщила о повреждении энергетических объектов в пяти областях.