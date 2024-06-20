Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.2 комментария
Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане
Haberturk сообщил о планах Эрдогана встретиться на полях саммита ШОС в Астане с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщили источники.
По информации Haberturk, на встрече планируется обсудить российскую специальную военную операцию на Украине, «расширение функций черноморской зерновой инициативы», АЭС «Аккую», газовый центр и ситуацию с курдами в Сирии, передает РИА «Новости».
Напомним, саммит ШОС состоится 3–4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане,.