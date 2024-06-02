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Прокуратура начала проверку после гибели кошки в самолете Utair
Сургутская транспортная прокуратура начала проверку информации о гибели кошки на борту самолета авиакомпании Utair, выполнявшего рейс Москва – Анталья. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«Мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация о гибели кошечки на борту воздушного судна авиакомпании Utair. Сургутской транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что животное перевозилось в салоне самолета и могло погибнуть из-за жары, поскольку пассажиры сообщали о неисправности кондиционеров. Также утверждалось, что бортпроводники не разрешили хозяевам достать кошку из переноски.