В Минске заявили, что НАТО следило за российско-белорусскими учениями

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе активной фазы учений над Польшей и над Прибалтикой висели несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО, сказал Давидович в эфире телеканала СТВ, передает ТАСС.

Он отметил, что проводившие учения Россия и Белоруссия понимали, что НАТО «мониторит все полеты» и отслеживает активность.

Учения для совершенствования единой региональной системы ПВО Белоруссии и России проводились с 27 по 31 мая.