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В Минске заявили, что НАТО следило за российско-белорусскими учениями
Совместные учения ВКС России и ВВС Белоруссии отслеживались самолетами дальнего радиолокационного обнаружения Североатлантического альянса, заявил замкомандующего белорусскими ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Леонид Давидович.
В ходе активной фазы учений над Польшей и над Прибалтикой висели несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО, сказал Давидович в эфире телеканала СТВ, передает ТАСС.
Он отметил, что проводившие учения Россия и Белоруссия понимали, что НАТО «мониторит все полеты» и отслеживает активность.
Учения для совершенствования единой региональной системы ПВО Белоруссии и России проводились с 27 по 31 мая.