В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.0 комментариев
Путин и Ким Чен Ын общались один на один в два раза дольше запланированного
Беседа президента России Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына в режиме «с глазу на глаз» продлилась в два раза дольше запланированного.
Отмечается, что члены российской делегации не были задействованы в этих переговорах, несмотря на то, что помощник президента Юрий Ушаков допускал приглашение к беседе с руководителями государств, передает ТАСС.
Как указали организаторы, в комнате ожиданий появлялись российские политики для общения в неформальной обстановке. Так, было зафиксировано присутствие главы МИД Сергея Лаврова, министра экологии и природных ресурсов Александра Козлова, а также первого вице-премьера Дениса Мантурова.
Ранее председатель государственных дел КНДР отметил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета.