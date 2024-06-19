Путин и Ким Чен Ын общались один на один в два раза дольше запланированного

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что члены российской делегации не были задействованы в этих переговорах, несмотря на то, что помощник президента Юрий Ушаков допускал приглашение к беседе с руководителями государств, передает ТАСС.

Как указали организаторы, в комнате ожиданий появлялись российские политики для общения в неформальной обстановке. Так, было зафиксировано присутствие главы МИД Сергея Лаврова, министра экологии и природных ресурсов Александра Козлова, а также первого вице-премьера Дениса Мантурова.

Ранее председатель государственных дел КНДР отметил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета.