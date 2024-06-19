В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.0 комментариев
Лидер КНДР отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире. Такое мнение он высказал, открывая переговоры с президентом Владимиром Путиным.
По его словам, правительство КНДР оценивает важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире и выражает полную поддержку российскому правительству, армии и народу в выполнении СВО для защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в центре Пхеньяна, где пройдет церемония официальной встречи с председателем государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыном.