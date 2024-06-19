Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.248 комментариев
Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Президент Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в центре Пхеньяна, где начинается церемония официальной встречи с председателем государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Известно, что на площади выстроен почетный караул, собрались жители столицы КНДР, передает ТАСС.
В руках участники церемонии держат цветы. Здания украшены национальными флагами России и КНДР, повсюду российский триколор – на флажках, на тканевых гирляндах, по периметру огибающих все постройки.
На сооруженном в центре помосте расположились портреты Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.