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    18 июня 2024, 22:39 • Новости дня

    Матери российского военнослужащего вернули гражданство России

    Tекст: Денис Тельманов

    Татьяне Луценко, сын которой является российским военнослужащим, вернули паспорт, который был аннулирован из-за ошибки в базах данных МВД.

    Женщина получила паспорт России 23 года назад, но при обращении для его замены ей сообщили, что у нее нет гражданства России, сообщает RT.

    Отмечается, что ситуацию осложнило то, что Татьяна Луценко с семьей переехала в Казахстан ещё до распада СССР.

    По данным агентства, сейчас ситуация разрешилась – паспорт вернули.

    Сын Татьяны – военнослужащий ВС России, который побывал в украинском плену, а позже вернулся на фронт.

    18 июня 2024, 08:11 • Новости дня
    СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»

    Hurriyet: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после трагедии в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Спецслужбы Турции предотвратили теракт в Москве, передав информацию о подготовке нового теракта российским коллегам, сообщает проправительственная газета Hurriyet.

    По данным обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка планировала второй теракт, злоумышленники собирались напасть на переполненный торговый центр, однако турецкая разведка предотвратила второй крупный теракт, передает ТАСС.

    Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России).

    Также газета отмечает, что турецкие спецслужбы отслеживали деятельность ячейки «Вилаят Хорасан», причастной к теракту в Стамбуле.

    Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.

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    18 июня 2024, 05:12 • Новости дня
    Тихоокеанский флот начал масштабные учения с участием 40 кораблей
    Тихоокеанский флот начал масштабные учения с участием 40 кораблей
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В маневрах, которые продлятся до 28 июня, задействовано около 40 кораблей и судов обеспечения, а также порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации, сообщили в пресс-службе флота.

    Учения пройдут в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей. В этом году они впервые пройдут в двустороннем формате – между Приморской флотилией разнородных сил и объединенным командованием Войск и сил на Северо-Востоке России, передает сообщение ТАСС.

    Отмечается, что в ходе учений военные отработают противолодочные действия, организацию обороны отрядов кораблей, нанесение ракетных ударов по условным целям, а также отражение атак беспилотников.

    Ранее сообщалось, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота начали применять новые тактические приемы, освоенные в зоне спецоперации.

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    18 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Названо число боевых кораблей, которые войдут в состав ВМФ до конца года

    12 боевых кораблей войдут в состав ВМФ до конца года

    Названо число боевых кораблей, которые войдут в состав ВМФ до конца года
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    12 кораблей, в том числе корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны и атомные подводные лодки, войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) до конца 2024 года, рассказал главнокомандующий ВМФ Герой России адмирал Александр Моисеев.

    По его словам, реализуется программа 50 единиц различных кораблей, в том числе корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны, а также АПЛ, и в текущем году планируется получить 12 таких единиц», передает ТАСС.

    Моисеев добавил, что среди них есть атомный подводный крейсер «Князь Пожарский». Также он отметил, что в этом году планируется завершить испытания МРК и также принять их в состав ВМФ.

    «Очень важно отметить, что мы планируем завершить строительство и испытания патрульных кораблей, в том числе ледового класса. Среди них четыре подводные лодки, две из них атомные», – подчеркнул главком.

    Ранее во вторник церемония спуска на воду многоцелевого корвета «Проворный» – второго корабля в серии проекта 20385 – прошла в Петербурге в присутствии главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) Героя России адмирала Александра Моисеева на «Северной верфи».

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    17 июня 2024, 23:43 • Новости дня
    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России своим оружием

    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России американским оружием

    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России своим оружием
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США не давала разрешения на применение американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Представитель Белого дома отметил, что политика президента США Джо Байдена «не изменилась, когда речь заходит о применении американского оружия большой дальности по самой России», передает ТАСС.

    «Это гипотетический вариант, о котором мне не стоит беспокоиться», – сказал Кирби.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории России Москва имеет право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами.

    «Это чем-то абсолютно безумным», – прокомментировала она слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что Лондон считает легитимным использование британского вооружения киевским режимом для нанесения ударов по российской территории.

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    18 июня 2024, 04:51 • Новости дня
    В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Азове Ростовской области из-за атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня», – написал Голубев в своем Telegram-канале, уточнив, что по данным на этот момент, жертв нет.

    На место инцидента выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС.

    Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила три украинских беспилотника в Ростовской области.

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    18 июня 2024, 04:42 • Новости дня
    Российская армия получила партию комплексов управления артиллерией «Планшет-А»

    Минобороны сообщило о получении партии комплексов управления артиллерией «Планшет-А»

    Tекст: Денис Тельманов

    Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил военным машины управления из состава комплекса «Планшет-А» на колесном шасси, сообщили в Ростехе.

    «Первые машины управления из состава комплекса «Планшет-А» на колесном шасси прошли приемку и отправлены в войска. Комплекс автоматизирует управление расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями», – приводит ТАСС сообщение Ростеха.

    Отмечается, что «Планшет-А» может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов.

    «Среди преимуществ комплекса – высокая мобильность, быстрое развертывание, повышенная автономность работы», – подчеркнули в Ростехе.

    Ранее Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе, который управляется с помощью джойстика и FPV-шлема.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» (гусеничный) и «Багги» (колесный).

    «Депеша» управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, «Багги» – джойстика и планшета.

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    18 июня 2024, 00:15 • Новости дня
    Путин анонсировал развитие туризма между Россией и КНДР

    Президент России Владимир Путин анонсировал развитие туризма между Россией и КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Пхеньян будут развивать туристические поездки, а также наращивать культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены. Об этом президент России Владимир Путин написал в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун».

    По словам президента, Россия намерена активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами, а также увеличить количество взаимных туристических поездок.

    «В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены», – передает слова Путина ТАСС.

    Он отметил, что России и КНДР будут развивать «все то, что очеловечивает общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание».

    Ранее сообщалось, что Россия и КНДР провели переговоры по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Об этом журналистам сообщил глава Минприроды России Александр Козлов. По его словам, рассматривался вариант с рейсами по маршруту Новосибирск – Москва – Пхеньян.

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    18 июня 2024, 06:39 • Новости дня
    Украинского полковника заочно арестовали по делу о теракте

    Украинского полковника заочно арестовали по делу о теракте за сбитый российский самолет

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

    По данным следствия, 23 февраля Дзяман отдал приказ об уничтожении российского самолета ВКС, который патрулировал воздушное пространство России, в результате погибли десять членов экипажа, передает РИА «Новости».

    Полковника обвиняют в совершении террористического акта, повлекшего гибель людей.

    По данным газеты «Коммерсант», речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который был сбит 23 февраля 2024 года.

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    18 июня 2024, 08:45 • Новости дня
    ВС России повредили критическую инфраструктуру в Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России повредили объект критической инфраструктуры части Херсонской области, что находится под контролем Киева, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

    Расположение поврежденного объекта не уточняется, передает ТАСС.

    На прошлой неделе Минобороны отчиталось, что ВС России поразили место дислокации ВСУ под Херсоном.

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    18 июня 2024, 04:02 • Новости дня
    ВСУ 15 раз за сутки обстреляли ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные выпустили по территории ДНТ 33 боеприпаса, ранены четверо мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Все 15 обстрелов были зафиксированы на донецком направлении, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате атак повреждено одно жилое домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры.

    Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» 335 человек.

    При этом группировка поразила формирования 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Камышевки, Новой Полтавки в ДНР.

    Также группировка отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад.

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    18 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Корвет «Проворный» спустили на воду в присутствии главкома ВМФ
    Корвет «Проворный» спустили на воду в присутствии главкома ВМФ
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Церемония спуска на воду многоцелевого корвета «Проворный» – второго корабля в серии проекта 20385 – прошла в Петербурге в присутствии главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) Героя России адмирала Александра Моисеева на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

    Как сказал Моисеев, во вторник состоялось значимое событие для Военно-морского флота – на воду спущен первый серийный корабль нового поколения – корвет «Проворный» проекта 20385, передает ТАСС. Он добавил, что головной корабль, который чуть ранее был принят в состав ВМС, корвет «Гремящий», также был построен на предприятии.

    По словам главкома ВМФ, «Гремящий» достойно несет службу на Тихоокеанском флоте и заслужил репутацию надежного, современного, способного решать весь спектр задач, свойственных данному кораблю.

    Моисеев добавил, что корвет «Проворный» в ближайшее время войдет в состав ВМФ и значительно повысит потенциал группировки ТОФ, поскольку наличие современного мощного оружия позволяет говорить именно об этом.

    Напомним, в декабре 2020 года вооруженный «Калибром» корвет «Гремящий» был принят в состав ВМФ.

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    18 июня 2024, 08:39 • Новости дня
    РОЭ решило показать в Минске автоматы Калашникова и антидроновые системы

    РОЭ покажет на выставке в Минске автоматы Калашникова, прицелы и антидроновые системы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Рособоронэкспорт» покажет на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2024» в Минске широкую линейку автоматов Калашникова, «разгрузку», различные прицелы, средства связи, электрошокеры и противодроновые системы, сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

    Как говорится в сообщении, АО «Рособоронэкспорт» представит новейшие российские решения по обеспечению общественной и государственной безопасности на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2024», которая пройдет с 19 по 21 июня в Минске и проведет презентации широкого спектра оружия и экипировки, передает РИА «Новости».

    По словам гендиректора компании Александра Михеева, на выставке будет показано стрелковое оружие для бойцов спецподразделений и сухопутных войск, в том числе автоматы Калашникова «двухсотой» серии, АК-12, АК-15, АК-308, 9-миллиметровые пистолеты Лебедева, снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет ППК-20. Среди нового обмундирования будут продемонстрированы всесезонный комплект полевой формы ВКПО 3.0 и модульная разгрузочная система «Стрелок». Также в экспозиции разместятся электрошоковые устройства, средства связи, средства противодействия беспилотникам, тепловизионные насадки и прицелы, цифровые решения, обеспечивающие безопасность критической инфраструктуры, а также платформы кибербезопасности национального уровня.

    Напомним, в декабре ООО «Триада-ТКО», которое входит в концерн «Калашников», начало поставлять в российские войска новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок».

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    18 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Медведев заявил о планах развития производства Ка-52М

    Tекст: Вера Басилая

    Вертолет Ка-52М находит активное применение в зоне СВО, есть планы по развитию его производства, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, на оборонном предприятия в Арсеньево выпускается боевой вертолет Ка-52М, хороший вертолет, который активно используется в зоне СВО, есть планы по развитию его производства, передает ТАСС.

    Он отметил, что поставки по гособоронзаказу осуществляются по плану. Нюансы и шероховатости аккуратно поправляют, с учетом боевых задач вносятся коррективы.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех принципиальных улучшениях вертолетов Ка-52М.

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    18 июня 2024, 03:50 • Новости дня
    В Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области ранение получила женщина, загорелся частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

    «Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника частный жилой дом, в котором находилась пострадавшая женщина, загорелся.

    Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа.

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    18 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Эксперт: Якутия занимает особое место в стратегических планах России

    Политолог Карпова связала демографические успехи Якутии с экономическим ростом региона

    Эксперт: Якутия занимает особое место в стратегических планах России
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Якутия в последнее время показала хороший экономический рост, сейчас она стала важной частью стратегических планов России по присутствию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в регионе весьма заметны результаты нацпроекта «Демография», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Виктория Карпова. Во вторник состоялась рабочая поездка Владимира Путина в Якутию.

    «Президент России неоднократно отмечал, что для выхода на новый уровень развития страны нужно создавать суверенную экономику, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру, но и формирует спрос. Особое внимание в этом контексте уделяется логистическим маршрутам, а Якутия в этом плане занимает особое место в стратегических планах страны», – отметила Виктория Карпова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Речь идет о нашем присутствии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнула собеседница. В качестве примера она привела Севморпуть и напомнила о модернизации Восточного полигона железных дорог. «Пропускную способность БАМа и Транссиба планируется повысить к 2030 году до 210 млн тонн», – уточнила спикер.

    Она отметила еще один масштабный инфраструктурный проект – Ленский мост, строительство которого начнется по инициативе президента. Карпова пояснила, что из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между восточной и западной частью Якутии около двух третей ее населения не имеет связи с «большой землей» по полгода. Мост же позволит не только сократить затраты на обеспечение северного завоза, но и заменит зимники и работающие на реке летом переполненные паромы. «С запуском в эксплуатацию моста пассажиропоток вырастет до 8 млн человек в год, а транспортная доступность будет обеспечена для 87% жителей Якутии», – добавила эксперт.

    «Кроме того, увеличение провозной способности даст возможность для освоения крупных месторождений. Ключевой для республики была и остается алмазная отрасль, несмотря на санкции Запада», – уточнила спикер.

    Она также напомнила, что рост экономики региона составил 103,5% к предыдущему году. «Привлекается большое количество инвестиций, растет индекс промышленного производства. А по цифровизации Якутия опережает все дальневосточные регионы: порядка 90% экспорта IT-услуг ДФО приходятся именно на Якутию. Республика – признанный лидер в разработке различных игр: как для компьютеров, так и для смартфонов», – сказала Карпова.

    По ее словам, экономический рост позитивно сказывается и на населении. «Якутия – один из регионов, где ярко проявились результаты национального проекта «Демография». Республика занимает по рождаемости первое место на Дальнем Востоке и седьмое – по России. Более того, каждая пятая семья в этом субъекте – многодетная», – детализировала собеседница.

    Эксперт также рассказала о программе «Мобильный доктор», которая была запущена в начале прошлого года. «В рамках этого проекта бригады выезжали в арктические труднодоступные населенные пункты, где также живут люди, проводили диспансеризацию и индивидуальные консультации для местных жителей. Эти и другие меры социальной поддержки дают новый импульс развитию региона», – заключила Карпова.

    Во вторник Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутию. В прошлый раз он посещал регион в сентябре 2014 года.  В рамках визита глава государства также провел встречу с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьев-Амурский 2030» и молодыми специалистами и работниками культуры, переехавшими на Дальний Восток. Он назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для российской политики на весь XXI век.

    «Уже сегодня Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. У нас на что ни посмотришь, какой показатель ни взять, он в разы лучше, чем в среднем по стране», – заявил Путин. При этом глава государства подчеркнул, что Дальний Восток нуждается в развитой инфраструктуре.

    Президент рассказал, что вместе с руководством Объединенной судостроительной компании (ОСК) принял решение построить на территории округа еще одну верфь, потому что эта отрасль активно развивается, и Дальнему Востоку нужно еще одно такое предприятие.

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