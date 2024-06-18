Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска

Путин посетил стадион «Туймаада» в Якутске

Tекст: Валерия Городецкая

«Красиво, отлично», – оценил глава государства спортивное сооружение, передает РИА «Новости».

По пути к стадиону Путин остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В сопровождении немногочисленной охраны президент вышел к толпе и с улыбкой пожимал протянутые к нему руки.

Один из горожан поинтересовался состоянием здоровья Путина и отметил свою схожесть с главой государства. «Да! Мы все друг на друга похожи», – отреагировал Путин. Ребенок из толпы рассказал президенту о том, что серьезно занимается спортом, в ответ Путин выразил уверенность, что мальчик станет чемпионом.

Песков отметил, что это была незапланированная остановка, Путин нередко делает так во время поездок в регионы.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с главой Якутии.