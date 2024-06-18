Путин оценил результаты соревнований по стрельбе с участием его охраны

Ушаков раскрыл подробности визита Путина в КНДР и Вьетнам

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Ушаков, программа визита российского лидера в Пхеньян обещает быть весьма насыщенной. Он также отметил, что необходимость нового договора о стратегическом партнерстве с КНДР вызвана эволюцией обстановки в мире, он не направлен против других стран, передает РИА «Новости».

По его словам, лидеры РФ и КНДР выступят с заявлениями для СМИ по итогам переговоров. Он пояснил, что Россия ценит понимание КНДР подлинных причин и сути украинского кризиса, а также признательна за признание вхождения Донбасса и Новороссии, пишет ТАСС.

Он сообщил, что Путин во Вьетнаме проведет встречу с выпускниками советских и российских вузов. Помощник президента РФ по международным делам подчеркнул, что товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2023 году вырос более чем на 8% и достиг 5 млрд долларов, а в этом году рост продолжается.

Кроме того, Ушаков уточнил, что обещание Путина посетить Турцию с визитом остается в силе, также президент России ждет с визитом одного из африканских лидеров в конце июня.

Ранее сообщалось, что Путин намерен посетить с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику 18-19 июня.