Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.5 комментариев
Путин оценил результаты соревнований по стрельбе с участием его охраны
Ночные и дневные соревнования по стрельбе между якутянами и сотрудниками безопасности президента России прошли на полигоне в Якутии, рассказал глава республики Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Николаев сказал Путину о том, что на полигоне высокоточной стрельбы прошли соревнования, где в ночном состязании победила охрана президента, а в дневной стрельбе лучше оказались якутяне. По словам президента, он не удивлен результатом, передает ТАСС.
Ранее Путин высоко оценил таланты и мастерство народов Якутии, а также подчеркнул преданность людей традиционной культуре.