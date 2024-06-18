Путин высоко оценил таланты народов Якутии

Tекст: Максим Попов

Во время встречи со специалистами, которые выбрали работу на Дальнем Востоке, глава государства рассказал, что во время своей первой поездки в Якутию он был поражен яркими талантами якутского народа. «Честно говоря, я был очень удивлен такой глубиной и интересом к развитию своей культуры, – поделился Путин. – У вас такой певучий народ! И все это делается с таким тактом, с таким удовольствием и глубиной», передает ТАСС.

Президент также пожелал удачи участнице беседы, которая переедет в село Борогонцы работать художественным руководителем во Дворце культуры. Этот выбор девушки оценил и глава Якутии Айсен Николаев, который сказал: «Полностью поддерживаю».



Кроме того, президент отметил талант маленьких жителей региона. «Это здорово. Сейчас мы еще пойдем посмотрим музыкальную школу. На меня это произвело очень серьезное впечатление, – рассказал Путин. – Со всей республики собирают талантливых детей из улусов и маленьких населенных пунктов. И такие хорошие результаты! Просто здорово. Есть над чем работать».



Как сообщалось ранее, Путин оценил предложение врача из Магадана приезжать работать на Дальний Восток.





