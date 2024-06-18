Путин оценил предложение врача из Магадана приезжать работать на Дальний Восток

Tекст: Максим Попов

Как отмечает ТАСС, одна из участниц встречи президента с земскими и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток, поделилась собственным опытом. Она переехала из Москвы в Магаданскую область и теперь работает там врачом-офтальмологом. Женщина поделилась, что уже пережила зиму в Магадане, где температура может опускаться до минус 50 градусов. Она также отметила, что жить в таких условиях можно.

«Хочу сказать, что у нас есть вакансии для других специалистов. Пожалуйста, приезжайте к нам на Колыму», – обратилась она к медикам. «Вот на этой ноте мы можем завершить нашу встречу. Спасибо вам за такое замечательное завершение», – с улыбкой ответил Путин.



Как сообщалось ранее, Путин поручил продумать строительство передовых инженерных школ на Дальнем Востоке





