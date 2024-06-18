Путин поручил продумать строительство передовых инженерных школ на Дальнем Востоке

Путин поручил проработать вопрос строительства передовых инженерных школ на Дальнем Востоке

Tекст: Максим Попов

По словам Путина, на программу по созданию 100 таких школ выделен 41 млрд рублей. Однако на Дальнем Востоке требуется больше школ, чем две, уже открытые во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Президент пообещал, что этот вопрос будет тщательно рассмотрен, и, возможно, часть средств из уже выделенных 41 млрд будет перенаправлена на развитие инженерных школ в регионе, передает ТАСС.

Напомним, федеральный проект «Передовые инженерные школы» является частью государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Его целью является подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить технологический суверенитет страны.



Также Путин отметил, что стипендии для выпускников школ Дальнего Востока станут дополнительным стимулом для молодых людей оставаться в регионе и получать высшее образование, а затем работать здесь. Президент поддержал инициативу учителя английского языка Майи Антипиной, которая переехала из Якутска в отдаленный улус. Она предложила выплачивать стипендии выпускникам школ, чтобы привлечь специалистов в регион.



Как сообщалось ранее, Путин поддержал идею доставки грузов в малые населенные пункты на Дальнем Востоке с помощью частных самолетов.





