В казахстанского оппозиционера выстрелили в Киеве

Эксперт спрогнозировал рост числа отзывов подписей под коммюнике конференции по Украине

Политолог Скачко: Вслед за Руандой отозвать свои подписи под коммюнике саммита по Украине могут другие страны

Tекст: Илья Абрамов

«Смена позиции по поддержке коммюнике швейцарской конференции – это проявление геополитической смелости Руанды. Сам саммит стал большим обманом для большинства стран. Участников приглашали, чтобы якобы обсудить проблемы мира, а на деле некоторых даже автоматически включили в подписанты сомнительной декларации», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Естественно, что такое положение дел не устроило ряд участников. Вероятно, представители Руанды приехали к себе домой и поняли, что новый многополярный мир для них важнее. Таким образом, страна решила вернуться к статус-кво, который был до саммита. Либо они сделали выбор в пользу поддержки России и Китая в построении многополярности», – подчеркивает собеседник.

«Но это в любом случае еще один показатель того, что не весь мир с Украиной. Зеленский с помощью саммита хотел подтвердить собственную легитимность и продемонстрировать сплоченность других стран в борьбе с Россией. Однако эти цели не были достигнуты. Многие государства Глобального Юга не захотели вступать в конфронтацию с нами, поэтому создать с их помощью рычаг давления на Москву не удалось», – отмечает он.

«Подпись Руанды может оказаться не последней исчезнувшей из коммюнике. Тем более мы знаем, как ранее по ошибке в списке подписантов оказались Ирак и Иордания. Ускориться процесс может в случае, если организаторы саммита попытаются использовать его итоги для усиления давления на Россию. Тогда отказаться от поддержки могут ряд стран Латинской Америки и Африки, а также Сербия, Венгрия и Турция», – заключил Скачко.

Ранее Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине. Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии, обновленные 17 июня. Также из списка подписантов стран исчезли Ирак и Иордания. Всего из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.

В частности, страны БРИКС, присутствующие на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не стали подписывать совместное коммюнике по итогам переговоров.

Ирак и Иордания, в свою очередь, были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива. Якобы они не заявляли об отказе заранее, поэтому были добавлены в перечень поддержавших автоматически.

Представители некоторых государств отказались поддерживать итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии, так как у них не было полномочий «принимать такие решения». Во всяком случае именно так заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква попытался объяснить, почему ряд стран не поставили свою подпись под коммюнике.

Совместная декларация после «мирного саммита» в Швейцарии была составлена наспех и неряшливо, заявил постоянный представитель России при Международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он отметил, что это заметно по некоторым неточным формулировкам.

Конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта обернулась полным фиаско, поскольку подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит по Украине со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с дружественными странами, подписавшими итоговый документ «форума мира» на конференции по Украине в Швейцарии.

Напомним, в коммюнике участники конференции призвали к обмену и освобождению всех военнопленных. Также там содержится призыв к возвращению на Украину «всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». Помимо этого, страны считают, что контроль над Запорожской АЭС надо вернуть Киеву. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции мировых СМИ на конференцию в Швейцарии.